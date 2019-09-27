日商力邀到東京開書店 誠品如何超越全球最美的「蔦屋」？

2019-09-27 14:49 聯合新聞網 遠見提供



誠品跨出華人社會，於日本打造迷你松菸─誠品生活日本橋。誠品提供 分享 facebook

日本已有全球最美的20家書店之一的「蔦屋書店」，每年吸引眾多觀光客朝聖打卡，但令台灣人驕傲的是，日商三井卻看上台灣的誠品松菸，力邀誠品到東京打造迷你版松菸，誠品到底有何魅力？

今年的誠品特別忙，除歡慶成立30週年，持續發展線上、線下全通路，以及籌畫誠品敦南熄燈紀念活動，時近年末，誠品年度大事──跨出華人社會第一步的「誠品生活日本橋」，也將於9月27日正式開幕。

誠品生活日本橋，是誠品創辦人吳清友過世前拍板的最後一個誠品投資案，現在女兒、現任誠品董事長吳旻潔終於幫父親完成了。她先前接受《遠見雜誌》專訪時便提到，「今年是誠品到日本發展，跨出華人社會的元年。」

誠品生活日本橋座落於三井不動產「COREDO室町Terrace（コレド室町テラス）」二樓，由誠品、三井不動產成立合資公司，交由日本有隣堂書店經營。

東京日本橋是江戶文化發源地，如今發展成新舊交融的商業重鎮。而誠品的30年歷史，有一貫核心的閱讀、書籍等文化底蘊，也有嶄新的商場氛圍。當初挑選地點時，吳旻潔便認為日本橋是適合誠品展店的地方，與誠品精神相符。

但對誠品來說，日本向來是學習零售發展的極好場域，沒想到三井竟力邀誠品前往日本。箇中關鍵，正是誠品松菸的複合型商場，在日本相當少見。

台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗觀察，誠品有其獨特、專屬的文化氛圍，「誠品不只是書店，融合許多小品牌、小商品，有多元化產品聚集，誠品這種型態的商場，在日本國內也很少見。」

吳旻潔表示，這次進軍日本，誠品要做台灣與日本的文化擺渡人，致力成為亞洲文化生活的交流平台。

「而誠品的精神是連鎖不複製，每間誠品生活都有不同樣貌，我們秉持這個精神，打造一間屬於日本橋的誠品，」誠品生活日本橋營運總監潘幸兒強調。

但這次在COREDO室町Terrace的空間大約870坪，約莫是信義誠品二樓的大小，吳旻潔自己都說，這樣的面積要呈現迷你版松菸，是個挑戰。

在有限的空間內，誠品生活日本橋如何呈現自我特色？

亮點一〉郭元益、布物設計逾50品牌齊攻日

百年糕餅店郭元益首次的海外擴展便與誠品合作於日本設店。誠品提供 分享 facebook

潘幸兒指出，這次的亮點之一，是不少台灣原生品牌首度赴日，包括百年糕餅店郭元益、富錦樹台菜香檳、王德傳茶莊等。而今年起，台灣珍珠奶茶已經在日本掀起旋風，鹿角巷此次進駐，也是順理成章。

和誠品一起赴日本的郭元益，是首次在海外設店，雖然已與日本經銷商合作一段時間，在觀光通路販售鳳梨酥等台灣名產，「但之前的消費者仍以華人為主，這次是第一次真正將TA瞄準海外消費者，」郭元益副總經理郭建偉指出。

郭建偉認為，和誠品一起到日本，好處是誠品本身就是鮮明的台灣品牌，不用再花功夫介紹郭元益來自台灣，反而能更專注產品本身、更接地氣。同時，1867年創立的郭元益，和日本橋一樣具有悠長歷史，這幾年持續玩轉創意、翻新消費者對品牌的印象，也和日本橋新舊交替的意象相符。

郭建偉曾在日本念書，他發現日本的糕點「落雁」，外型和台灣的綠豆糕非常相似，僅作法、口感略有差異。落雁混合糖和米粉，大多採自然乾燥，嘗起來扎實，但郭元益的糕是用蒸的，還加了奶油，入口即化。

因此，郭元益此次前往日本，主打綠豆糕、花生糕和鳳梨奶皇酥。花生糕的外型一看就是花生，不僅吸睛，還省去解釋功夫，「消費者會先說好可愛，然後問這是什麼，我們就會說這是台灣的落雁，但和你們吃的落雁不一樣，給消費者想像空間，」郭建偉說。

吳旻潔在今年30週年記者會時提到，誠品的目標之一，是希望成為推動文創產業的平台，這次誠品生活文創平台EXPO，也帶了不少台灣文創品牌去日本橋，布物設計便是其一。

布物設計共同創辦人暨設計師陳羿希笑稱，「有這個機會當然不能錯過！」

儘管日本已有各種「布」產品，有便當布、小方帕等，用法變化萬千，布物設計仍期待將自己的特色帶去日本。

陳芊羽研究日本人的生活習慣後，知道日本人會穿浴衣、和服、拖鞋，選擇了搭配包款、襪款帶去日本；還有以台北大稻埕特色為主題的布物產品，「希望在日本展現我們的獨特，做出市場區隔。」

此外，誠品生活日本橋不只有台灣品牌進駐。透過日本三井不動產、有隣堂介紹，從去年2月開始，誠品陸續拜訪大阪、新潟等地的當地品牌，意外發現，有一半的品牌都聽過、甚至造訪過松菸。而大阪發跡、以職人手工染布為特色的手帕品牌「注染手ぬぐい にじゆら（Nijiyura），也出現在誠品生活日本橋的品牌名單中。

陳芊羽認為，日本有不少百年品牌，但EXPO平台上的品牌成立時間不會超過20年，「相較日本的洗鍊和沉穩，台灣品牌年輕、活潑、具冒險精神，期待在日本市場產生的火花。」

亮點二〉30公尺長廊 以文學書為主軸

空間上，台灣建築師姚仁喜以「古今交錯、新舊融合」為概念，融合江戶時代特色與當代日本工藝精神，打造30米的「文學長廊」，是誠品生活日本橋一大亮點。店內四個角落，有以文字為主題的春夏秋冬四色九宮燈，則是藝術家董陽孜以漢字演繹日本俳句名家松尾芭蕉的作品。

在選書上，相較日本書店主流的漫畫、商管書籍，誠品堅持以文學書為主，「文學是人類靈魂創作的心血與結晶，也是誠品推廣閱讀的核心品類，」潘幸兒說。

亮點三〉注入體驗、手作元素

台灣的小雜貨、餐飲、食品，都具有獨特魅力，深受日本消費者的喜愛。誠品提供 分享 facebook

普遍來說，日本商場較精緻、冷靜，既然要打造迷你版松菸，誠品生活打算注入更多體驗、手作元素，呈現活潑、熱鬧氛圍，包括講座、交流活動，都是營運主軸。

下町一朗分享，他自己就很喜歡誠品松菸裡的體驗和手作元素。每回日本總社主管來台，下町一朗一定帶他們去看誠品松菸的體驗、手作工坊，吃吃富錦樹台菜香檳的台式混搭料理，都獲得好評。

下町一朗認為，台灣的小雜貨、餐飲、食品，都有獨特魅力。他解釋，日本人過往的消費習慣，通常是想要什麼買什麼，但近年隨著電商、快時尚崛起，消費者在市面上買到的東西都大同小異，個性化商品愈來愈少，「如果可以創造個人的商品，藉由製作過程，證明自己也有創作技術和能力，日本消費者會喜歡。」

郭建偉透露，各品牌6月在日本橋已經先辦過媒體體驗會，試了水溫，迴響均佳，「他們看到產品都先說好特別，然後一下就吃完了。」

看來，今年9月底的日本會很不一樣，濃濃台味將隨著誠品生活日本橋，縈繞東京。

（作者／蕭玉品 攝影／張智傑、賴永祥 本文出自2019.09.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）