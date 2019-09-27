電子煙肺病一周5死 民團：公衛台灣菸防政策遲鈍無感

2019-09-27 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



美國疾病管制與預防中心今早發布最新電子煙肺病疫情報告，單周再添5人因此死亡，截至目前已累積12死，各州通報病例激增至805人，全美電子煙害疫情持續惡化。美國麻州州長緊急宣布，全面禁售電子煙；反觀台灣，民團指出，政府一方面宣稱全面禁止新興菸品，另方面卻放任專賣店林立，不見具體修法作為，凸顯「公衛台灣」對菸害防制政策的遲鈍及無感。

電子煙氾濫事件不僅發生在美國，台灣街頭也越來越多人拿著華麗的新興菸品吸食器吞雲吐霧，尤其在我國未成年學生間快速流行，據國健署統計，我國去年有3.8萬名國、高中生使用電子煙，尤其高中校園濫用電子煙嚴重，吸食率由2014年的2.1%竄升至去年3.4%，已12年未修的現行菸害防制法又無新興菸品相關規範，無法以此開罰嚇阻未成年學生。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗進一步指出，台灣政府研擬全面禁止新興菸品的「菸害防制法」修正條文，「行政院版」已在立法院塵封近2年，中央政府修法牛步，地方政府只能自力自強，只是連首都台北市政府，也是在議員強力質詢下，才說明需要4個月才能夠訂定「北市高級中等以下學校電子煙禁用實施要點」行政命令，來禁止校園吸食電子煙。

我國電子煙專賣店大街小巷林立，國健署菸害防制組組長羅素英強調，電子煙目前在台屬非法產品，不管有沒有含尼古丁、有沒有宣稱療效，凡是輸入、製造、販售電子菸產品，都將可依「菸害防制法」或「藥事法」開罰，代購販售電子煙就是違法行為。

去年進行全台聯合稽查30萬次，針對電子煙專賣店裁罰四十四萬五千元，但羅素英說，無奈目前不含尼古丁電子煙只能依據菸害防制法第十四條開罰，一次罰一千至三千元，業者根本不痛不癢，不會因此不敢營業，業者甚至會將電子煙藏起來，熟客來才會拿出來，稽查人員搜不出物證就無法裁罰，坦言未來需精進搜查技巧。