長期脹氣便秘竟罹腸癌3期 腸子都塞住了

2019-09-27 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市一名 68歲老人平時就有脹氣及便秘，以為體力不不如前，缺乏運動，造成腸胃不適，吃了腸胃藥又出現便祕副作用，但上個月因吃不下飯、體重減輕、大便變細，吃腸胃藥也未見改善，腹脹腹痛愈來愈頻繁，家人驚覺不對，送醫發現降結腸有一顆6公分腫瘤，造成大腸阻塞，確診為大腸癌三期，經手術切除出院，在家休養，並且接受化療。

衛福部台中醫院肝膽腸胃科醫師莊家舜說明，近年來國人飲食習慣的改變，以外食為首選及生活習慣西化的原因，台灣大腸直腸癌的發生率逐年上升，目前已位居發生率第一的癌症，死亡率也僅次於肺癌及肝癌，排名第三，早期發現早期治療，仍然是治療大腸癌的不二法門。

莊家舜說明，很多老人家以為老了以後體力大不如前，運動量減少，腸胃不適，胃口變小，沒吃什麼就腹脹難受，吃了腸胃藥又出現便祕副作用，往往忽略身體發出的警訊，包括排便異常，例如長期腹瀉或排便不通暢，有可能是腫瘤造成大腸阻塞；腹部異常，腸癌也有引起腹脹、腹痛等，初期多為間歇性，後期會逐漸轉變為持續性；大便異常，例如血便，以及體重異常，例如體重減輕等。他建議，一旦身體出現以上警訊，請盡速就醫檢查。