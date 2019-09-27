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39歲換燈泡摔成腰椎骨折 術後重新挺直站立

2019-09-27 13:46聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市39歲吳姓工程師今年7月在住家爬鋁梯換燈泡時，不慎從鋁樓梯摔落，一屁股跌坐在地，造成腰椎爆裂型粉碎骨折，原本臥床休養讓骨折癒合，沒想到休養不到一個月，骨折處椎體持續崩塌、變形，出現背痛，駝背越來越嚴重，在今年9月接受機械手臂精準置入骨釘後，搭配復健運動，駝背得到矯正，背痛也改善，可以挺直站立，行動自如。

台中榮總骨科部脊椎外科主任潘建州說，傳統的脊椎手術憑據醫師個人臨床經驗，加上術中反覆超過百張X 光照相定位，由醫師徒手將骨釘打入，除了骨釘誤植約一到二成，有神經損傷風險，尤其脊椎側彎角度過大或嚴重脊椎變形等困難案例，難以徒手置入骨釘。

潘建州指出，機械手臂脊椎手術經由3D電腦導航定位，骨釘誤植機率降到1%以下，手術中只需拍2張X光照相定位，輻射暴露大幅降低，也降低患者神經、血管併發症、住院時間大幅減少，尤其脊椎側彎角度過大或嚴重脊椎變形等困難案例在3D電腦導航定位下能精準置入骨釘，對患者是一大福音。

潘建州說明，吳姓患者臥床休養不到一個月，椎體變形、持續崩塌、變形，經評估，在今年九月初採機械手臂，施行微創植骨與脊椎融合手術，也就是以8個約1公分的小傷口取代傳統手術需超過20公分的大傷口，

再依機械手臂定位角度置入骨釘，術後搭配復健運動，成功地矯正駝背與崩塌腰椎椎體，背痛也大大獲得改善，行動自如。

醫師潘建州（右）說明，吳姓患者（左）經接受機械手臂手術，精準置入骨釘，8個約1公...
醫師潘建州（右）說明，吳姓患者（左）經接受機械手臂手術，精準置入骨釘，8個約1公分微創傷口取代傳統20公分大傷口，術後恢復良好，可以挺直站立，行動自如。記者趙容萱／攝影
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醫師潘建州（右）說明，吳姓患者（左）經接受機械手臂手術，精準置入骨釘，術後恢復良...
醫師潘建州（右）說明，吳姓患者（左）經接受機械手臂手術，精準置入骨釘，術後恢復良好，可以挺直站立，行動自如。記者趙容萱／攝影
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