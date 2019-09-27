不是腸躁症 馬偕團隊助28歲大腸癌病患重生

2019-09-27 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



28歲的宋小姐原長年派駐日本工作，作息正常無特殊病史，但近年午餐後開始出現間歇性下腹痛，在當地就醫被診斷為腸躁症，接受糞便潛血檢查但未發現異樣，但疼痛加劇連止痛藥也沒效，去年十月返台就醫。

後因側身摸到疼痛硬塊，宋小姐接受全身斷層掃描後，發現大腸及肝臟處均有腫瘤並已轉移至腹膜多處，確診為大腸癌第四期。經馬偕大腸直腸癌轉移整合治療團隊，先以開腹進行腫瘤減積，再施以腹腔溫熱化學治療，目前術後良好，檢查值正常，固定每三個月至門診追蹤。

收治該個案的馬偕大腸直腸外科主治醫師陳建勳表示，他與團隊考量宋小姐年輕且身體無其他病症，原想以腹腔鏡手術切除腫瘤，但因腫瘤較大，不易摘除乾淨，與患者及家屬溝通後，改以傳統開腹方式進行腫瘤減積，再施以腹腔溫熱化學治療。

馬偕大腸直腸外科主任劉建國表示，國外五年前已有腹腔溫熱化學治療技術，馬偕則是2017年引進，團隊中另包含婦產、腫瘤、放射等科醫師共同討論治療。方式為將化療藥劑加溫至約41度後，在腹腔內循環灌洗，以高溫的物理傷害及化療藥劑的毒性作用殺死腹腔內、臟器表面、腹膜表面等殘存的腫瘤細胞。但前提是，得先進行腫瘤減積手術，將腫瘤清除到肉眼幾乎看不到的狀態下，才能進行溫熱化療。