親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

電子台廠大阪徵人時薪比超商低 網嘆：低薪發揚光大

強森策動關閉英國國會，為何「於法不合」？

不是腸躁症 馬偕團隊助28歲大腸癌病患重生

2019-09-27 12:29聯合報 記者簡浩正╱即時報導

28歲的宋小姐原長年派駐日本工作，作息正常無特殊病史，但近年午餐後開始出現間歇性下腹痛，在當地就醫被診斷為腸躁症，接受糞便潛血檢查但未發現異樣，但疼痛加劇連止痛藥也沒效，去年十月返台就醫。

後因側身摸到疼痛硬塊，宋小姐接受全身斷層掃描後，發現大腸及肝臟處均有腫瘤並已轉移至腹膜多處，確診為大腸癌第四期。經馬偕大腸直腸癌轉移整合治療團隊，先以開腹進行腫瘤減積，再施以腹腔溫熱化學治療，目前術後良好，檢查值正常，固定每三個月至門診追蹤。

收治該個案的馬偕大腸直腸外科主治醫師陳建勳表示，他與團隊考量宋小姐年輕且身體無其他病症，原想以腹腔鏡手術切除腫瘤，但因腫瘤較大，不易摘除乾淨，與患者及家屬溝通後，改以傳統開腹方式進行腫瘤減積，再施以腹腔溫熱化學治療。

馬偕大腸直腸外科主任劉建國表示，國外五年前已有腹腔溫熱化學治療技術，馬偕則是2017年引進，團隊中另包含婦產、腫瘤、放射等科醫師共同討論治療。方式為將化療藥劑加溫至約41度後，在腹腔內循環灌洗，以高溫的物理傷害及化療藥劑的毒性作用殺死腹腔內、臟器表面、腹膜表面等殘存的腫瘤細胞。但前提是，得先進行腫瘤減積手術，將腫瘤清除到肉眼幾乎看不到的狀態下，才能進行溫熱化療。

劉建國說，臨床上過去罹患大腸直腸癌且腹膜轉移的存活期往往不到一年，縱使病人接受化療加上標靶，僅能爭取6到9個月的存活期；而腹腔溫熱化療目前可運用於大腸直腸癌腹膜腫瘤轉移、闌尾黏液癌等治療，但並非每一位患者皆適合，除年齡較大者外（如50歲以上），如本身有糖尿病、高血壓等患者，都需醫療團隊評估，另外術後須嚴格控制身體水分，若水分過少會造成腎毒性偏高、水分太多則恐有胸部積水問題。

28歲的宋小姐，近年午餐後開始出現間歇性下腹痛，接受糞便潛血檢查但未發現異樣，接...
28歲的宋小姐，近年午餐後開始出現間歇性下腹痛，接受糞便潛血檢查但未發現異樣，接受全身斷層掃描後，確診為大腸癌第四期，經馬偕大腸直腸癌轉移整合治療團隊，開腹進行腫瘤減積，再施以腹腔溫熱化學治療，目前術後良好。記者簡浩正／攝影
分享
馬偕醫院2017年成立大腸直腸癌轉移整合治療團隊，包含婦產、腫瘤、放射等科醫師共...
馬偕醫院2017年成立大腸直腸癌轉移整合治療團隊，包含婦產、腫瘤、放射等科醫師共同討論治療。記者簡浩正／攝影
分享

腫瘤患者劉建國

相關新聞

茶袋含塑膠微粒 醫師：防水層恐有致癌風險

2019-09-27 12:08

讓孩子更安全！後向安全座椅乘座規定擬提高為2歲

2019-09-27 12:07

身背房貸車貸減少和同事出去 竟被揶揄是富二代

2019-09-27 13:03

39歲換燈泡摔成腰椎骨折 術後重新挺直站立

2019-09-27 13:46

「病人自主權利法」今年上路 奇美請來布偶演出宣傳

2019-09-27 13:24

網購包裝減量 環署最快10月公布配合業者名單

2019-09-27 13:23

漁民節慶祝活動！12名模範漁民先出爐

2019-09-27 13:01

票秒殺！野村萬齋首度攜父子來台 登衛武營表演狂言劇場

2019-09-27 12:45

用生命表達！小孩揮毫寫下「迫不及待」 萬人笑噴：看得我都急了

2019-09-27 12:00

WOW！這台捷運能吃東西 還有夢幻玻璃屋秘境

2019-09-27 11:37

機捷車廂能吃東西？桃園農博打造貨櫃咖啡屋亮點

2019-09-27 11:18

車主鬆口氣！油價終結連2漲 汽油估30日起小跌0.2元

2019-09-27 11:04

台灣虎航便宜機票又來了！ 2020年夏季班表下周二開賣

2019-09-27 11:01

陸客不來導遊生計苦 交通部擬用3措施協助導遊

2019-09-27 10:58

搭捷運看全運會 北捷攜手機捷列車彩繪變身

2019-09-27 10:30

「空汙巨獸」來襲！環團陳情興達電廠燃煤機組全停

2019-09-27 10:11

研究：塑料茶包會釋出數十億顆塑膠微粒

2019-09-27 10:07

宜蘭留意超大豪雨！北北基6縣市豪大雨特報 明天才趨緩

2019-09-27 09:58

預期颱風路徑更偏西 彭啟明：留意與台灣的距離

2019-09-27 09:40

氣象局：明天氣轉趨穩 米塔轉向點是影響台灣的關鍵

2019-09-27 09:31

【食力】 過度追求健康飲食可能是一種病！小心患上「健康食品癡迷症」

2019-09-27 09:15

彭啟明：畚箕地形為宜蘭帶來大雨 颱風米塔最快今晚生成

2019-09-27 07:56

米塔颱風最快今晚生成 路徑預測圖曝光：在台灣東側北轉朝日本

2019-09-27 07:37

戴口罩、避免到戶外！雲嘉南高屏空品連三天「紅害」

2019-09-27 05:02

加熱式菸品妾身未明 3年「暫扣」逾4萬條菸草

2019-09-27 04:28

網購包裝減量 PChome、Yahoo響應

2019-09-27 00:29

硨磲貝遭盜 小琉球鄉親心痛

2019-09-27 00:25

旅宿多空房 業者疾呼：秋旅獎勵快放寬

2019-09-27 00:18

瓦斯爐、熱水器補助 10月上路

2019-09-26 23:52

防「狂鹿症」 食品用鹿茸鹿鞭明年起納管

2019-09-26 23:52

成大、國衛院 細胞治療拚抗癌

2019-09-26 23:42

中和本土屈公病又增1 防治擴大到32里

2019-09-26 23:37

健康你我他／肺炎疫苗顧長者 快樂養老

2019-09-26 23:37

養護機構銀髮族 玩平板好處多

2019-09-26 23:37

我的經驗／疱疹好了 神經痛恐伴我餘生

2019-09-26 23:37

久坐少運動… 肌少症引起膝蓋痛

2019-09-26 23:29

30歲後不能忍受父母這3件事 代表你超幼稚

2019-09-26 22:18

不再「大箱子裝小產品」 網購包裝減量指引十月上路

2019-09-26 21:25

稻米收購年虧80億元 陳吉仲盼拉抬米價「不用再保價」

2019-09-26 21:19
看更多

熱門文章

米塔颱風最快今晚生成 路徑預測圖曝光：在台灣東側北轉朝日本

2019-09-27 07:37

研究：塑料茶包會釋出數十億顆塑膠微粒

2019-09-27 10:07

交通15大新制10月上路 刷卡繳罰單要收手續費

2019-09-26 16:23

冠軍「究濃紅燒牛肉麵」被泡麵達人譽為必嚐美食

2019-09-26 16:52

電子台廠大阪徵人時薪比超商低 網友嘆：低薪發揚光大

2019-09-27 10:55

林宥嘉自爆又要當爸爸了！第二胎將迎來女兒

2019-09-26 15:15

彭啟明：畚箕地形為宜蘭帶來大雨 颱風米塔最快今晚生成

2019-09-27 07:56

30歲後不能忍受父母這3件事 代表你超幼稚

2019-09-26 22:18

高工時高薪vs.低工時低薪怎麼選？他發問讓網友好羨慕

2019-09-26 19:32

10/1世界咖啡日！全聯30款咖啡品項買一送一起

2019-09-26 20:52

10/1世界咖啡日！85度C大杯招牌咖啡「第2杯特價20元」

2019-09-26 14:40

常擦口紅＆不畫口紅的女人 唇部有什麼不一樣？唇紋變深的解法曝光

2019-09-26 19:16

讓孩子更安全！後向安全座椅乘座規定擬提高為2歲

2019-09-27 12:07

年輕夫妻車上為生活爭吵 Uber司機：還是一個人好

2019-09-26 18:33

氣象局：明天氣轉趨穩 米塔轉向點是影響台灣的關鍵

2019-09-27 09:31

多吃堅果有保固 遠離疾病、控制體重

2019-09-26 14:58

世界咖啡日！伯朗咖啡連5天買1送1 持咖啡展兌換券免費換咖啡

2019-09-26 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top