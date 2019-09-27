茶袋含塑膠微粒 醫師：防水層恐有致癌風險

2019-09-27 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



根據加拿大研究人員，塑料茶包可能釋出大量塑膠微粒。取自Instagram@blueteabox 分享 facebook 據環境科學與技術期刊所刊加拿大大學研究發現，部分茶袋可能會在熱水裡釋出數十億顆塑膠微粒，呼籲進一步研究對健康的影響。醫師表示，得看茶袋本身成分，若含塑化劑，長久喝入體內恐致乳癌風險。

台灣健康空氣行動聯盟理事、彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文對此研究感到訝異，他說此研究應會讓民眾感到震驚，因台灣不少民眾有喝茶習慣，而茶袋沖泡方式便利，也有不少擁護者。

錢建文說，針對上述研究得分兩層面來看，一是得看該茶袋本身是否含有塑化劑，若有而沖泡並長期飲用，對人體的內分泌、荷爾蒙都會造成影響，如女性造成罹患乳癌的比例就會上升，而對幼兒來說則可能造成發育遲緩，如之前新聞報導中剛出生的男嬰，陰莖景米粒般大小。

錢建文說，像副總統陳建仁以前的公衛研究中，也曾指出塑膠原料等物質，會擾亂人體正常的內分泌，而有致病、罹癌風險。

另一，則是得看該微粒中含有何種塑膠成分，錢建文說，塑膠微粒包括聚丙烯等，種類繁多，且易黏附有毒物質，需透過進一步檢驗才能得知對人體的傷害。

錢建文研判，該研究中的茶袋，可能就像民眾一般所用的紙餐具、茶杯般，外層都包有防水層，即塑膠膜，使其不易一泡就破，可能因此含有塑膠微粒。他建議應深入研究外，業者在製作茶袋時亦需不加防水層，減少危險因子。