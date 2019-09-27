讓孩子更安全！後向安全座椅乘座規定擬提高為2歲

2019-09-27 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



家有幼兒的父母注意了，交通部表示，後向式幼童用座椅安全性較高。記者董俞佳／攝影 分享 facebook 家有幼兒的父母注意了，交通部今天預告修正「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」修正草案，其中最重要的就是，1歲以上到2歲的幼童，也須使用臥床或後向幼童用座椅。未依規定安置於安全椅者，處駕駛人新台幣1500元以上3000元以下罰鍰，最快今年底前實施。

這次交通部提出的草案修正重點包括，檢討修正小型車附載幼童行駛於道路時安置安全椅規定，及宣導優先選用後向式幼童用座椅之觀念。

根據現在辦法，年齡1歲以下或體重未達10公斤者，應安置於車輛後座之嬰兒用臥床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位。交通部此次提高年齡修正為，年齡在2歲以下者，都要安置於臥床或後向的安全座椅，不過刪除了公斤數的限制。

另外此次修正也新增，2歲到4歲優先選用後向式幼童用座椅為宜的條文。交通部指出，依據美國兒科醫學會研究，後向式乘坐的安全性高於前向式，又衡酌國際趨勢與產業現況修改國家標準 CNS11497「車用兒童保護裝置」之規定，為條文妥適完備並兼顧國際規範，因此修正該辦法。

交通部路政司科長趙晉緯表示，根據現行道路交通處罰條例第31條，未依規定將罰1500元到3000元。但實際上，警方並沒有辦法攔查等，警示提醒作用比較大。

有一個8個月大小孩的李太太表示，現在去購買幼童乘坐安全座椅，業者都會告知後向式比較安全，不少媽媽們也會在網路分享，大家都知道一定要購買後向式比較安全，交通部的宣導法令觀念，似乎比一般民眾落後。

家有2個孩子的邱太太表示，現在市售給2歲以下嬰幼兒的安全座椅多可以後向定位，價格高一點的通用型安全座椅，甚至可以轉成臥式、後向、前向等，大家都有嬰幼兒要朝後方坐較安全的觀念了。倒是4歲以上的孩童，身高不一定夠，交通部卻未宣導應使用增高椅墊或加裝安全帶裝置，安全帶可能會勒住孩子的頸部，十分危險。