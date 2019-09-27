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身背房貸車貸減少和同事出去 竟被揶揄是富二代

2019-09-27 13:03聯合新聞網 綜合報導

一名女網友因為有房貸車貸壓力，所以減少和同事外出，沒想到竟被亂傳她是富二代、靠父...
一名女網友因為有房貸車貸壓力，所以減少和同事外出，沒想到竟被亂傳她是富二代、靠父母，讓她很無言。 圖／聯合報系資料照片
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一名女網友肩背房貸、車貸，壓力不小，沒想到在公司裡卻被傳為是個富二代，還被拗請吃飯，甚至還有女同事希望她能出租空房，讓她很無奈的說自己每個月發薪水後錢都拿去繳貸款，想買的東西也不敢買，或者得趁打折時才敢下手，根本不是含金湯匙、靠父母。她在臉書上PO網抱怨後，網友也留言安慰她別在意他人看法。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道有同事問她為何今年很少一起出去？她解釋原因表示「我今年要背房貸車貸啊！超窮！」對方聽了後開始問了一堆問題，例如問買的地點、貸款多少、幾房幾廳等等，沒想到事後傳到其他人耳裡卻變成原PO是富二代、含金湯匙，這麼年輕就靠父母買車買房，甚至還拗她請客，讓她覺得很傻眼。

這名女同事還進一步要求將空房租給她，但因為原PO沒有多餘的錢能買傢俱所以拒絕。原PO心酸的說自己沒錢買名牌、買包買衣服，連化妝品也要等打折或者存夠錢才敢買，更別說看場電影、唱歌的花費就夠她吃一個星期，讓她不敢隨便出門，只能自己買菜買肉回家自己煮。

原PO哀怨的說同事一發薪水就買Gucci包犒賞自己，「我薪水一出來就犒賞銀行去了，鈔票都還沒捂熱就走了」，這樣還被說是金湯匙、靠父母，真的讓她覺得玻璃心「碎好碎滿」。

網友們也留言安慰表示「等老了就知道輸贏」、「靠自己真的要很省」、「他們羨慕妳而已啊，別想太多」、「只要是對的選擇就不用管別人的看法，堅持下去」、「不就是見不得別人好嘛」、「妳比他們厲害多了」。還有人分享經驗來勸原PO「不要跟那種半生不熟的人講太多私事，出去上班之後就完全不相信『同事』這種生物了，他們可能過得辛苦不太幸福，卻巴不得周圍的人一起下地獄」。

爆怨公社房貸

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