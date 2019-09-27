機捷車廂能吃東西？桃園農博打造貨櫃咖啡屋亮點

2019-09-27 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



搭乘捷運不能飲食，但來到這輛捷運車廂，就能大方享用精緻美食，原來是即將在28日周六開幕的桃園農業博覽會園區，有一處桃園捷運公司攜手聯邦銀行打造的「Mr.metro捷運先生」咖啡屋，將平凡的貨櫃屋量身訂做成仿真的捷運車廂，可愛又吸睛，還增設農博唯一置高點的夢幻玻璃屋，遊客來此能180度眺望農博園區美景，將是今年農博一大亮點。

桃捷公司在農博打造的貨櫃屋捷運車廂，將捷運車廂內裝配備，包括天花板、車門、座椅、扶手、四叉立柱式握桿，甚至是站內的售票機，全部原封不動搬到貨櫃屋內，讓遊客彷彿置身真實捷運車廂，還能大方飲食拍照，成為全台唯一能吃東西的捷運車廂，創造話題。

桃捷公司也在貨櫃咖啡屋處打造唯美的浪璃屋秘境，玻璃屋坐擁絕佳視野，能180度零死角飽覽農博美景，在車廂內拿起相機隨手一拍都是美照，歡迎大家來打卡創造農博美好回憶。

桃園農博限定的「Mr.metro捷運先生」咖啡屋，1F販賣部內與桃園知名咖啡廳NOIR合作，販售「直達美好甜蜜蜜」生乳捲與「直達美好透心涼」茶飲，桃捷公司指出，若消費滿299元，並於現場用手機加入聯邦Line好友，即可獲得限量版桃捷圓滿御守，每日限量50個。「Mr.metro捷運先生」只在農博期間的每個周末營運販售，歡迎旅客來趟美食饗宴。