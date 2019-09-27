陸客不來導遊生計苦 交通部擬用3措施協助導遊

2019-09-27 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



陸客不來，導遊也苦哈哈，交通部今天宣布將擴大協助導遊。交通部表示將針對導遊提出研究獎助人才培訓計畫、依秋冬國旅補助方案4協助相關公協會、以及輔導及補助華語導遊報考外語導遊等3措施，協助受衝擊的華語導遊維繫生計並擴大服務市場。

中華民國觀光導遊協會日前向交通部請願，受到陸客寒冬影響，許多導遊失去工作，家庭生計受困，希望可以納入秋冬遊補助的解決方案中。

中華民國觀光導遊協會向交通部請願表示，導遊是觀光產業的第一線，也是觀光產業的勞工階級，因觀光產業是不可外移的產業，導遊是負責接待或引導的服務人員，目前導遊人數高達42546人，華語導遊人數為32587人，目前就業約1.5萬名，因來台旅客減少，使得多數華語導遊失去工作，家庭生計受困。

據了解，林佳龍收到陳情後，隨即指示觀光局加速研商，根據觀光局目前研議，預計可依秋冬國旅方案4「獎助公協會舉辦活動」協助導遊團體；若導遊團體提出人才培訓等計畫，觀光局將以獎助方式協助；另外，也將輔導並補助華語導遊考取外語導遊的報名費等。

至於是否要求國旅團體聘用華語導遊，據了解，觀光局評估恐因此影響專業國旅領團人員工作機會，反而衝擊更多從業人員，目前對此方案傾向保留。但在林佳龍指示下，仍將持續研議協助導遊人員的相關方案，例如在培訓期間評估補助津貼，另與勞動部商議合作，協助職業工會或個人的培訓人才補助。

觀光導遊協會理事長許冠濱表示，他們希望可以在這波秋冬國旅補助之中，也可以納入導遊方面的計畫，但這實在看不出對導遊目前的困境有任何的幫助 。他說，這個方式無法迅速解決目前導遊生存不易的燃眉之急，觀光局所提的，是後續的中長期計畫，對目前的困境沒有對策與解決方法。

林佳龍辦公室回應表示，目前初擬的方案是預計方向，如果協會不贊成，會再請觀光局斟酌。