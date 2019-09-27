搭捷運看全運會 北捷攜手機捷列車彩繪變身

2019-09-27 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



108年全國運動會即將登場，機場捷運、台北捷運攜手宣傳，機場捷運A9林口站及 A18高鐵桃園站近日完成運動風布置搖身變為全運會主題車站，還有1班以選手及賽事為主題的彩繪列車，即日起至10月25日從A1台北車站到A21環北站，站站停靠，台北捷運淡水信義線也有1班全運會主題彩繪列車，行駛至10月31日前，歡迎民眾搭捷運一起進場看比賽、挺全運。

機場捷運A9林口站、A18高鐵桃園站都鄰近全運會舉辦賽事場地，A9站以解構運動場主題設計，並放大運動項目，例如巨大的籃球、排球、網球拍等，打造強烈的視覺印象，民眾也可以站在巨大的球體上拍照，而乘客從1樓走上3樓的階梯也有巧思， 取「邁向頂端」意象，在每一階樓梯上呈現桃園選手近年在國際賽事的佳績，不僅分享榮耀，更邀請大家進場力挺。

此外，鄰近青埔慢速壘球場的A18高鐵桃園站，則以「你哪裡人」為主軸進行設計，以黃、紅、黑色調為主，呈現包括體育局長莊佳佳、韻律體操宋語涵、射箭彭士誠、橄欖球宋哲宇、武術王振名、高爾夫球劉芃姍、足球林偉傑、保齡球陳武琪等8名桃園選手動態形象。

機捷限定的全運會彩繪列車也是亮點，邀請三屆金曲獎視覺統籌、三頁文有限公司藝術總監顏伯駿操刀視覺設計，除了沿用「桃園隊」視覺識別系統的元素，並運用桃市府與男性時尚媒體GQ合作的主視覺外，還邀來資深唱片企劃，針對不同項目設計文案，像以「剛柔的思維」形容武術、「精準的思維」形容射箭，結合簡約設計風格之外，更可透過閱讀來感受。

今年桃市府也與台北大眾捷運股份有限公司合作，選定北捷淡水信義線打造1班彩繪列車，同樣由顏伯駿操刀設計，展現運動時尚風格，此外，遊客在台灣高鐵南港站、板橋站等11 站，也能看見全國運動會視覺形象；由於布置範圍大，桃市府指出，廣豐國際媒體股份有限公司、葡萄王生技股份有限公司提供部分贊助， 讓相關設計更完整，有助於宣傳正面助益。