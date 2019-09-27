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兩岸最古老機場熄燈 抗戰時殲滅日本多架軍機 誰還記得？

搭捷運看全運會 北捷攜手機捷列車彩繪變身

2019-09-27 10:30聯合報 記者張裕珍╱即時報導

108年全國運動會即將登場，機場捷運、台北捷運攜手宣傳，機場捷運A9林口站及 A18高鐵桃園站近日完成運動風布置搖身變為全運會主題車站，還有1班以選手及賽事為主題的彩繪列車，即日起至10月25日從A1台北車站到A21環北站，站站停靠，台北捷運淡水信義線也有1班全運會主題彩繪列車，行駛至10月31日前，歡迎民眾搭捷運一起進場看比賽、挺全運。

機場捷運A9林口站、A18高鐵桃園站都鄰近全運會舉辦賽事場地，A9站以解構運動場主題設計，並放大運動項目，例如巨大的籃球、排球、網球拍等，打造強烈的視覺印象，民眾也可以站在巨大的球體上拍照，而乘客從1樓走上3樓的階梯也有巧思， 取「邁向頂端」意象，在每一階樓梯上呈現桃園選手近年在國際賽事的佳績，不僅分享榮耀，更邀請大家進場力挺。

此外，鄰近青埔慢速壘球場的A18高鐵桃園站，則以「你哪裡人」為主軸進行設計，以黃、紅、黑色調為主，呈現包括體育局長莊佳佳、韻律體操宋語涵、射箭彭士誠、橄欖球宋哲宇、武術王振名、高爾夫球劉芃姍、足球林偉傑、保齡球陳武琪等8名桃園選手動態形象。

機捷限定的全運會彩繪列車也是亮點，邀請三屆金曲獎視覺統籌、三頁文有限公司藝術總監顏伯駿操刀視覺設計，除了沿用「桃園隊」視覺識別系統的元素，並運用桃市府與男性時尚媒體GQ合作的主視覺外，還邀來資深唱片企劃，針對不同項目設計文案，像以「剛柔的思維」形容武術、「精準的思維」形容射箭，結合簡約設計風格之外，更可透過閱讀來感受。

今年桃市府也與台北大眾捷運股份有限公司合作，選定北捷淡水信義線打造1班彩繪列車，同樣由顏伯駿操刀設計，展現運動時尚風格，此外，遊客在台灣高鐵南港站、板橋站等11 站，也能看見全國運動會視覺形象；由於布置範圍大，桃市府指出，廣豐國際媒體股份有限公司、葡萄王生技股份有限公司提供部分贊助， 讓相關設計更完整，有助於宣傳正面助益。

桃市府指出，機場捷運彩繪列車502車次為每站皆停的普通車，第一班車從A1台北車站發車，82分鐘後抵達A21環北站；台北捷運淡水信義線513/514車次，自早上6點起行駛，實際運行時間視列車調度安排，歡迎民眾力挺全運會，也能踴躍搭乘全運會限定彩繪列車。

機捷限定的全運會彩繪列車邀請三屆金曲獎視覺統籌顏伯駿操刀視覺設計，還邀來資深唱片...
機捷限定的全運會彩繪列車邀請三屆金曲獎視覺統籌顏伯駿操刀視覺設計，還邀來資深唱片企劃，針對不同項目設計文案，像以「剛柔的思維」形容武術、「精準的思維」形容射箭，結合簡約設計風格之外，更可透過閱讀來感受。圖／桃園市政府提供
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機捷限定的全運會彩繪列車邀請三屆金曲獎視覺統籌顏伯駿操刀視覺設計，還邀來資深唱片...
機捷限定的全運會彩繪列車邀請三屆金曲獎視覺統籌顏伯駿操刀視覺設計，還邀來資深唱片企劃，針對不同項目設計文案，像以「剛柔的思維」形容武術、「精準的思維」形容射箭，結合簡約設計風格之外，更可透過閱讀來感受。圖／桃園市政府提供
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鄰近青埔慢速壘球場的A18高鐵桃園站，則以「你哪裡人」為主軸進行設計，以黃、紅、...
鄰近青埔慢速壘球場的A18高鐵桃園站，則以「你哪裡人」為主軸進行設計，以黃、紅、黑色調為主，在站外就看得見濃濃運動風設計。圖／桃園市政府提供
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機場捷運A9站以解構運動場主題設計，並放大運動項目，例如巨大的籃球、排球、網球拍...
機場捷運A9站以解構運動場主題設計，並放大運動項目，例如巨大的籃球、排球、網球拍等，而乘客從1樓走上3樓的階梯也有巧思， 取「邁向頂端」意象，在每一階樓梯上呈現桃園選手近年在國際賽事的佳績。圖／桃園市政府提供
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鄰近青埔慢速壘球場的A18高鐵桃園站，則以「你哪裡人」為主軸進行設計，以黃、紅、...
鄰近青埔慢速壘球場的A18高鐵桃園站，則以「你哪裡人」為主軸進行設計，以黃、紅、黑色調為主，在站外就看得見濃濃運動風設計。圖／桃園市政府提供
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機場捷運A9站以解構運動場主題設計，並放大運動項目，例如巨大的籃球、排球、網球拍...
機場捷運A9站以解構運動場主題設計，並放大運動項目，例如巨大的籃球、排球、網球拍等，打造強烈的視覺印象，民眾也可以站在巨大的球體上拍照。圖／桃園市政府提供
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機場捷運彩繪列車

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