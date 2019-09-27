「空汙巨獸」來襲！環團陳情興達電廠燃煤機組全停

2019-09-27 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



南部反空汙大聯盟等環團今天到高雄市議會請願，呼籲市府兌現空汙重拳承諾，訴求停止全台最髒、最老舊的興達電廠停煤等。高雄市副市長陳雄文接下陳情書，表示會找專家、環團、台電來談，看還有沒有再減煤的空間，高雄要減汙也要減碳。

高師大師生創作pm2.5「空汙巨獸」，演出行動劇，諷刺市民遭受空汙霾害吞噬，全身健康都壞掉。政治人物應拿出具體有魄力的作為，徹底整治空氣汙染，照顧市民健康。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，高雄地區是台灣最差空品區，應停止全台最老舊的興達電廠燃煤機組，減緩煤電廠的高汙染毒害。日前核發的許可僅半年停止兩部機組運作，應該全面停煤，將燃煤機且停役。

要健康婆婆媽媽協會高雄團長洪秀菊表示，反對南電北送、空汙留高雄的不合理情形。高雄市環保局日前發出興達電廠4部燃煤機組的操作許可，且一發就是4年，非常不合理。

環團的訴求包括：停止全台最髒最老舊的興達燃煤電廠；停止中鋼濕式煉焦爐；設林園光化測站；高雄市訂立減碳、減煤期程目標；全面加嚴管制空氣汙染物，pm2.5目標降至年均值10μg/m。

副市長陳雄文表示，高雄正加速空汙改善，台電興達廠的4燃媒機組都要改成燃氣機組，但這需要時間，已要求10月到隔年3月要停兩部燃煤機組，另兩部燃煤機組要減碳35%，幾乎等於原來燃煤量的32.5%。今天接了陳情書，會找專家、環團、台電來談，看還有沒有再減的空間。二氧化碳的減量議題也非常重要，高雄市減汙也要減碳。