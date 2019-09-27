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「空汙巨獸」來襲！環團陳情興達電廠燃煤機組全停

2019-09-27 10:11聯合報 記者徐如宜╱即時報導

南部反空汙大聯盟等環團今天到高雄市議會請願，呼籲市府兌現空汙重拳承諾，訴求停止全台最髒、最老舊的興達電廠停煤等。高雄市副市長陳雄文接下陳情書，表示會找專家、環團、台電來談，看還有沒有再減煤的空間，高雄要減汙也要減碳

高師大師生創作pm2.5「空汙巨獸」，演出行動劇，諷刺市民遭受空汙霾害吞噬，全身健康都壞掉。政治人物應拿出具體有魄力的作為，徹底整治空氣汙染，照顧市民健康。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，高雄地區是台灣最差空品區，應停止全台最老舊的興達電廠燃煤機組，減緩煤電廠的高汙染毒害。日前核發的許可僅半年停止兩部機組運作，應該全面停煤，將燃煤機且停役。

要健康婆婆媽媽協會高雄團長洪秀菊表示，反對南電北送、空汙留高雄的不合理情形。高雄市環保局日前發出興達電廠4部燃煤機組的操作許可，且一發就是4年，非常不合理。

環團的訴求包括：停止全台最髒最老舊的興達燃煤電廠；停止中鋼濕式煉焦爐；設林園光化測站；高雄市訂立減碳、減煤期程目標；全面加嚴管制空氣汙染物，pm2.5目標降至年均值10μg/m。

副市長陳雄文表示，高雄正加速空汙改善，台電興達廠的4燃媒機組都要改成燃氣機組，但這需要時間，已要求10月到隔年3月要停兩部燃煤機組，另兩部燃煤機組要減碳35%，幾乎等於原來燃煤量的32.5%。今天接了陳情書，會找專家、環團、台電來談，看還有沒有再減的空間。二氧化碳的減量議題也非常重要，高雄市減汙也要減碳。

高雄市環保局代理局長吳家安表示，高雄對於反空汙有具體作為，已利用核發許可，強制興達燃煤一半機組停機半年，另一半減煤至6成5，減煤達210萬公噸；中鋼公司已完成煉焦爐更新工程及濕式淬火改乾式淬火工程的規劃，並開始煉焦爐更新的前置作業；環保局已正式發文請環保署於林園設置光化測站，環保署今年3月派遣光化監測車進駐林園；環保局業已修訂更嚴格的高雄市電力設施排放標準，將以三年為期分二階段再加嚴，不論燃煤、燃油機組皆至少需下修至現行標準的50%以下。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（左）向高雄市環保局代理局長吳家安（右）表達陳情...
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（左）向高雄市環保局代理局長吳家安（右）表達陳情訴求。記者徐如宜／攝影
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南部反空汙大聯盟等環團到高雄市議會請願，呼籲市府兌現空汙重拳承諾，讓興達電廠停煤...
南部反空汙大聯盟等環團到高雄市議會請願，呼籲市府兌現空汙重拳承諾，讓興達電廠停煤。記者徐如宜／攝影
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高雄市副市長陳雄文（前左）向環團說明市府減汙減碳作為。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長陳雄文（前左）向環團說明市府減汙減碳作為。記者徐如宜／攝影
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高師大師生創作pm2.5「空汙巨獸」，演出行動劇，諷刺市民遭受空汙霾害吞噬，全身...
高師大師生創作pm2.5「空汙巨獸」，演出行動劇，諷刺市民遭受空汙霾害吞噬，全身健康都壞掉。記者徐如宜／攝影
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