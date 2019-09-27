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彭啟明：畚箕地形為宜蘭帶來大雨 颱風米塔最快今晚生成

2019-09-27 07:56聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明說，昨天到今天宜蘭的雨非常大，雨勢不是受到可能成形的18號颱風所影響，是水氣配合上台灣地形及東北風造成的降雨，和地形有直接關係，不過桃園新竹以南就幾乎不受影響，整體雨勢要緩和要到下周一。

彭啟明表示，宜蘭有特殊的畚箕地形，東北季風時只要有點水氣，就很容易發生劇烈降雨。預計到下周一，東北部要留意迎風面地形的較大雨勢，東半部也有局部陣雨。

而在台灣東南東方約2200公里的低壓系統，昨天被日本氣象廳正式定義為熱帶性低氣壓後，有機會在今晚到明天發展成今年第18號颱風米塔。

彭啟明說，目前各種預報路徑仍是以持續往西，也就往台灣東方海面前進，但最有可能在琉球附近北轉、往日本接近，直接侵襲台灣的機會較低。等到正式生成，持續保持關注，若如預期18號颱風生成，將追上歷史同期平均值。

空氣品質方面，他說，這幾天中南部的空氣品質仍較差，中部有機會到敏感族群不健康等級，雲嘉南到高屏則是所有族群不健康等級，下午到傍晚最為嚴重，提醒適時調整戶外活動安排。

中央氣象局說，至下周一均為東北風的天氣型態，迎風側的北部及東半部地區會有斷斷續續的降雨，中南部大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，早晚都有秋涼的感覺，各地低溫約21到25度，白天北部及東半部較為舒適，高溫約27到30度，而中南部則稍感悶熱，高溫可達32、33度，日夜溫差稍大。

下周二至下周四水氣稍減少，東半部及北部山區仍有局部短暫雨，中南部地區大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

熱帶性低氣壓有機會在今晚到明天發展成今年第18號颱風米塔。圖／中央氣象局提供
熱帶性低氣壓有機會在今晚到明天發展成今年第18號颱風米塔。圖／中央氣象局提供
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彭啟明颱風高溫

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