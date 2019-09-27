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宜蘭發大豪雨特報 吳德榮：東北迎風面雨勢較大

2019-09-27 07:37聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今天零時到上午7時，宜蘭南澳、蘇澳的累積雨量逾百毫米，中央氣象局也已對宜蘭縣發布大豪雨特報，新北市、基隆、花蓮地區及台北市山區也有局部大雨發生的機率。天氣專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天東北風水氣多，北海岸、東北部及北部山區因地形條件而有較大雨勢。

其他地區，吳德榮表示，花東有局部短暫雨，中南部仍為多雲時晴、午後山區有零星短暫陣雨的機率。白天北台灣及花東氣溫稍降、中南部變化不大；早晚各地氣溫小幅回升、仍稍涼。今日氣溫：北部23至27度，中部23至31度，南部23至33度，東部22至32度。

他說明天至下周二上半天仍受東北風影響，北部、東北部有局部短暫雨，北海岸、東北部及北部山區的降雨仍然較明顯。白天北台灣微涼至舒適、中南部微熱，早晚各地氣溫仍稍涼。下周二下半天起水氣逐漸減少，下周三、四各地轉乾，晴時多雲、秋高氣爽。

至於在菲律賓東方海域的熱帶低壓，吳德榮說，最新（26日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬，今晚至明天有發展成颱的機率，若被命名，將是今年第18號颱風「米塔」。

路徑方面，大致是4天之後在台灣東側至琉球一帶北轉，再轉向東北撲向日本，但模式模擬仍有不確定性，且離台灣或近或遠、不同模式略有差異，仍應持續觀察最新資料的調整。

氣象局也說，原位於關島附近海面的低氣壓已於昨天晚上8時增強為熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，短期內離台灣仍有段距離，後續的變化請留意最新的天氣預報。

氣象局表示，今天持續有水氣自台灣東部海面移入，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區仍是有陣雨的天氣，大台北平地的降雨也會比昨天明顯，桃竹苗及花東也有局部短暫陣雨。

氣溫方面，白天高溫桃園以北及宜蘭約26、27度，其他地方則在29、30度以上，中南部仍有32度左右的高溫，中南部日夜溫差稍大。

今天零時到上午7時，宜蘭南澳、蘇澳的累積雨量逾百毫米。圖／中央氣象局提供
今天零時到上午7時，宜蘭南澳、蘇澳的累積雨量逾百毫米。圖／中央氣象局提供
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吳德榮氣象局

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