戴口罩、避免到戶外！雲嘉南高屏空品連三天「紅害」

2019-09-27 05:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



雲嘉南高屏空品，連三天「紅害」！環保署空品監測網預報，今天中部以南位於下風處，擴散條件差易累積汙染物，午後光化作用易致臭氧濃度上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部空品區「橘色提醒」等級，近山區午後臭氧濃度上升，可能達紅色警示等級；雲嘉南、高屏空品區更為「紅色警示」等級；馬祖、金門地區受中國大陸沿海汙染物影響，也為「紅色警示」等級。

空品監測網指出，明後兩天持續受東北風影響，中部以南位於下風處，擴散條件較差易累積汙染物，光化作用致午後臭氧濃度上升。北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署指出，空品達到「紅色警示」等級，代表對所有人的健康開始產生影響，對於敏感族群可能產生較嚴重的健康影響。建議一般民眾如有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動；學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。