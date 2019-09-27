加熱式菸品妾身未明 3年「暫扣」逾4萬條菸草

2019-09-27 04:28 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



近年興起加熱式菸草產品，不少國人攜帶加熱式菸草產品入境，遭關務署予以暫扣候處，但因管制規範還在難產中，3年已暫扣逾4萬條菸草，快要超過保存期限，恐衍生國賠爭議。立法院預算中心建議，財政部宜與相關部會妥研具體管理措施並協調合作，以減少關務署邊境執勤的爭議。

由菸草柱及加熱器（支撐器）組合而成的加熱式菸草產品在國外愈來愈盛行，許多民眾也帶回國內使用。

國健署在105年即發現此新興菸草產品，認為以菸草製成的部分，也就是菸草柱，應屬菸品，要受菸酒管理法及菸害防制法管理。

至於支撐器及充電器則因形狀類似菸品，若組成後可做為吸食電子菸的載具，屬菸品形狀的物品，就違反菸害防制法「任何人不得製造、輸入或販賣菸品形狀之糖果、點心、玩具或其他任何物品」的規定。

國庫署在107年時表示，加熱式菸草產品在國際間屬新興產品，國際上分類為菸品、電子菸或管制產品禁止進口等，管理作法不一。我國尚無對此產品進行分析研究與風險評估的實證資料，在產品屬性定位未確定前，屬未開放進口的物品，不宜依菸酒管理法裁處。也就是說，不能定位為菸品，也不開放進口。

因此，關務署依據國建署及國庫署的解釋，以及海關緝私條例及行政罰法等相關規定，查獲加熱式菸草產品就予以暫扣候處。

統計自106年度至108年7月底，合計關務署已查獲並暫扣的加熱式菸草4萬4035條及加熱器（含零組件）985組。扣留的加熱式菸品愈來愈久，累積數量也愈來愈多，面臨「留來留去留成愁」的問題。

國健署在今年1月時開會決議，衛生福利部將依法發布解釋令，核釋「加熱式菸草產品」菸草柱及加熱器等應受菸害防制法相關法令與規範管制，要加強教育宣導並提出菸害防制法修正草案，以落實管理。但至今年8月，解釋令和修法草案仍難產中，加熱式菸草產品仍妾身未明。

國庫署認為，加熱式菸草產品是否開放進口的問題，因涉及菸害防制政策，應由衛生福利部基於維護國民健康、兒少保護等考量，依菸害防制法立法意旨審慎評估，國庫署配合辦理。關務署則俟相關主管機關釐清產品屬性及適用法規後，再憑以執行後續處理程序。

立法院預算中心表示，國建署迄今未釐清加熱式菸品適用管理法規，但自106年度以來，部分遭關務署留置菸品效期恐屆保存期限，未來恐衍生國賠等後續事宜。建議財政部在管制規範明確前，與相關部會妥善研究出具體管理措施並協調合作，以減少關務署在邊境執勤的爭議。