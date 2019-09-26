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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

瓦斯爐、熱水器補助 10月上路

2019-09-26 23:52聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

熱水器等節氣設備補助，預計十月上路。 圖／聯合報系資料照片
熱水器等節氣設備補助，預計十月上路。 圖／聯合報系資料照片
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繼冰箱、冷氣等節能家電補助，蔡政府將首度祭出「節氣」設備補助。經濟部長沈榮津昨天表示，將推出瓦斯爐、熱水器等節氣設備的補助，每台約補助一千元到兩千元，補助日期預計從十月一日上路，補助期約六個月，到明年三月三十一日截止。

沈榮津昨出席部務會議前受訪表示，經濟部將撥出五億元預算，補助民眾購買瓦斯爐、熱水器等節氣設備，其中主要有三大考量，包括節能、擴大內需、照顧產業。

民眾只要購買能源效率第一級跟第二級的瓦斯爐跟熱水器，每台約可補助一千元到兩千元，熱水器分成強制排氣跟自然排氣，強制排氣型每台補助兩千元，自然排氣型每台補助一千元，瓦斯爐則每台補助一千元。

沈榮津說，節氣設備補助整體預估可帶動三十一萬台的瓦斯爐跟熱水器汰換，共預估可節省二點六三萬噸的瓦斯量。

經濟部官員說，上次實施瓦斯爐、熱水器等節氣設備補助為二○一五年十一月至二○一六年二月；十月若正式啟動瓦斯爐、熱水器等設備補助，將是蔡政府上台後首次針對節氣設備祭出補助。

經濟部表示，補助對象為住宅用戶的民眾，每戶申請瓦斯爐及瓦斯熱水器，各以一台為限；且每一申請人只能申請瓦斯爐及瓦斯熱水器各一台。申請可採郵寄或網路，補助所需檢附文件包括申請表、身分證正反面影本、載明產品型號的統一發票或收據影本、裝機地址電費收據影本（屬表燈非營業用戶）及以申請人為戶名的金融機構指定帳號存簿封面影本。

此外，今年的「縣市共推住商節電行動」，購買一、二級能效冷氣機及冰箱，可申請每台最高三千元補助，因回響熱烈，各縣市政府都反映預算已用罄。沈榮津也表示，整體預算為期三年，目前正在跟行政院爭取，將明年預算約十五億元往前挪到今年使用。

行政院

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