網購包裝減量 PChome、Yahoo響應

2019-09-27 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北報導



消費者網購溫溼度感測器，卻收到比貨物大好幾倍的箱子。圖／民眾孟維俊提供 分享 facebook

台灣網購業每年營收逾一千六百億元，外界以單筆消費平均兩千元推估，一年至少製造八千萬個包裝箱，加上封箱膠帶及防撞耗材，造成環境巨大負擔。環保署近日拍板網購包裝減量指引，最快下月（十月）上路，避免「大箱子裝小產品」，並盼三年內推動「循環箱」，不讓網購箱「即收即丟」。

不過，減量指引只是行政指引，僅供參考，並非強制政策，也沒有法律效果，業者即使不配合也無罰則。

儘管如此，據了解，網購兩大龍頭PChome及Yahoo已率先表達加入意願，其他業者也在接洽中。環保署表示，加入業者可獲「網購包裝減量標章」認證，提升消費者購買誘因。

網購盛行帶來許多包裝垃圾，消費者孟維俊說，曾收到很大的網購箱，一時想不起買了什麼，開箱後看到小小的溫濕度感測器，十分錯愕。

為減少資源浪費，環保署推出網購包裝減量指引，分短中長期計畫，短期是今年底前包裝材應低於包裹總重一成，避免「大箱子裝小產品」，封箱膠帶也不能超過箱子長高總和的二點五倍。

中期希望明年底前包裝材用一定比率的再生料，不得使用PVC材質、金屬釘等；包裝箱印刷須用環保油墨，不能超過總面積一半。

最大亮點是長期計畫，環保署說，網購業者應於一一一年底前使用一成以上的循環箱或循環袋，並建置回收流程，「不要收到箱子後就當垃圾丟掉」。例如業者先收取循環箱押金，消費者取貨確認無誤後，可將循環箱拿到超商或社區回收站，才能取回押金。

地球公民基金會副執行長蔡中岳建議，施行後若爭議不大，可考慮改為強制規範，但最重要是從消費者端出發，透過溝通跟教育引導更具環保意識的消費行為才能治本。

綠色和平說，以循環經濟角度而言，網購平台是中後端，若要減少網購垃圾量，應先從上游製造廠商改善包裝包材，國外政策也是鼓勵符合生態設計的包裝。