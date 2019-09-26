30歲後不能忍受父母這3件事 代表你超幼稚

2019-09-26 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



學會成長，是每個人到了一定的年紀，都要有的基本觀念。小時候我們可以依靠父母，受傷時，父母成為了我們的港灣。

長大了，父母當然也隨之老去，但父母不可能做你一輩子的依靠，總有一瞬間，會覺得自己突然長大、對待事情的看法與態度也越來越成熟了，但一般來說，30歲是一個年紀的分水嶺。

從毛躁的的個性，到至今30歲的你，看待事情的態度、想法，並非用極端、毛躁去詮釋自己的看法了，也漸漸地學習聽見別人的需要、善待自己，讓自己更成為名副其實的「成熟咖」。

但以下三件事情，若你至今還無法忍受，說明了你根本還沒長大！

對於父母的關懷，沒有忍耐心

大家應該都有經歷過，每天從起床要上學的那一刻，只要父母的吶喊，就會讓自己的心情不愉悅，回到家後，就是嘮叨不停的叮囑，吃飯、洗澡、看書，永遠周旋在這種「重複」話語之中，我們給的反應都是愛理不理，強烈一點就是整天抵抗地沒完沒了。

等到30歲後，遠離父母，出外工作，成熟的內心，開始會回想到過去的自己，原來自己的幼稚，跟父母的關愛，關係建立的並非太好，而心裡也會逐漸的開始，想要有家庭的感覺。直到有了家庭觀念，才真正能體會，做父母的其實真的只是想要孩子能夠更好，也許每個父母用的方式不同，但愛你的心「方向一致」。

忍受不了父母跟不上時代腳步

科技發展逐漸進步，父母未必能跟著我起思維發展，當他們提出了請教，也請拿出自己的耐心，細心呵護他們學習的用心。

不少網友都會抱怨，父母學會了新的通訊軟體，每天都會發一些長輩貼圖，如：平安喜樂、一日之計在於晨、宗教系列等等各種轉圖。在這些朋友眼裡，可能覺得自己父母，非常的無趣與煩，其實他們只是在發一個認同感，覺得自己也能跟著世代的變遷，拜託成熟的人們，也請耐心回應，畢竟我們也會有老的一天。

對於父母的穿著打扮，無法忍受

當父母年紀也一天天的變老，隨著時間，許多的狀況、問題也會出現。人總說30而立、40而不惑。所以到了30歲的自己，更應該多一點對父母的重視。