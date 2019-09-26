不再「大箱子裝小產品」 網購包裝減量指引十月上路

2019-09-26 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台灣網購業每年營收逾1600億元，以單筆消費平均2000元推估，一年至少製造8000萬個包裝箱，加上封箱膠帶及防撞耗材，造成環境巨大負擔。環保署近日拍板網購包裝減量指引，最快十月上路，避免「大箱子裝小產品」，並盼三年內推動循環箱，不讓網購箱「即收即丟」。

減量指引並非強制政策，沒有法律效果，業者即使不配合也無罰則，但據了解，網購兩大龍頭PChome及Yahoo已表達加入意願，其他業者也在陸續接洽。環保署表示，加入業者可獲「網購包裝減量標章」認證，提升消費者購買誘因。

網購盛行帶來許多包裝垃圾，消費者孟維俊說，曾收到很大的網購箱，一時想不起買了什麼，開箱後看到小小的溫濕度感測器，十分錯愕。

為減少資源浪費，環保署推出網購包裝減量指引，分短中長期計畫，短期是今年底前包裝材應低於包裹總重一成，避免「大箱子裝小產品」，封箱膠帶也不能超過箱子長高總和的2.5倍。

中期希望明年底前包裝材用一定比率的再生料，不得使用PVC材質、金屬釘等；包裝箱印刷須用環保油墨，不能超過總面積一半。

最大亮點是長期計畫，環保署說，網購業者應於111年底前使用一成以上的循環箱或循環袋，並建置回收流程，「不要收到箱子後就當垃圾丟掉」。例如業者先收取循環箱押金，消費者取貨確認無誤後，可將循環箱拿到超商或社區回收站，才能取回押金。

地球公民基金會副執行長蔡中岳建議，施行後若爭議不大，可考慮改為強制規範，但最重要是從消費者端出發，透過溝通跟教育引導更具環保意識的消費行為才能治本。