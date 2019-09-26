稻米收購年虧80億元 陳吉仲盼拉抬米價「不用再保價」

2019-09-26 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲今天頒發「稻米達人」冠軍，提到農委會目前一年花130億元收購公糧，最後賣出50億元，等於每年虧80億元；國內米價二、三十年沒有成長，現在重要目標是拉抬米價，「否則價格持續偏低誰要種水稻」，希望產地價格超過輔導收購價格，農民不用再繳公糧，收購經費也能轉為提升稻米產業設備。

陳吉仲致詞說，現在重要政策為拉抬米價，但不能因此就怪罪「滷肉飯上漲」，台灣人每人一年平均吃45公斤的米，以批發價格計算，一年約花1800元吃米，等於一天5元；若米價漲1成，每人一天花5.5元吃米，只多0.5元，相信會反對的人很少。但對農民而言，米價漲一成，一期收入約可增加一萬元，「辛苦四個月多賺一萬元，不值得嗎？」

陳吉仲表示，希望所有農會、糧食業者幫忙，讓白米產地價格超過輔導收購價格，「自然而然不用保價」，把經費轉入投資基礎建設，而提升價格方法就是拉抬外銷需求。

陳吉仲會後受訪表示，黃豆、玉米、小麥1970年前每公噸100美元，現在已成長到近300美元，台灣米價卻跟二、三十年前差不多，都是跟著輔導收購價格，因此「現在重要目標是拉抬價格，只要超過輔導收購價格就不用繳公糧，反而可把經費花在其他稻米產業設備上，是非常重大的工程」。