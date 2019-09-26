海溫升高大氣遭殃 台達電：氣候示警

2019-09-26 19:33 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



台達電子文教基金會26日舉辦氣候沙龍。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 海洋熱量上升仍頻傳，各國正視極端氣候事件。台達電子文教基金會26日舉辦氣候沙龍，解讀聯合國氣候變遷報告指出，海水溫度升高讓颱風的強度增加，及冰層的融化造成海平面上升等事件，多年前的預測全成真，盼大家能夠多重視氣候變遷議題。

全球頻傳警訊

海洋溫度不斷上升，聯合國跨國政府氣候變化專門委員會(IPCC)，日前提供了一份《氣候變遷中的海洋與永凍圈特別報告》，報告顯示已觀察到的變遷與衝擊、預測的變遷與風險及如何回應海洋與永凍圈的變遷。

地球有75%皆為海洋覆蓋，全球氣溫上升，首當其衝的便是海水溫度升高，而溫度升高導致南極冰層及格陵蘭加速流失。熱帶氣旋數量雖無增加的情況，但氣候惡化將導致未來形成的颱風強度增加，絕對會影響到台灣。

根據這則氣候變遷報告，台達電子文教基金會26日舉辦了一場解讀報告的氣候沙龍，副執行長張楊乾指出，像是海洋熱量升高於近幾年頻傳，而且沒有結束的跡象，是因為氣候變遷已經對地球造成許多不可逆的影響。

專家表示，海洋生態系統因海洋生溫的影響，包括熱浪頻率增加、酸化、含氧量降低及海平面上升，已觀察到生物棲息地、多樣及生態系統功能造成嚴重衝擊。且大家如果沒形成共識，其實很難達成阻止海洋升溫的任務。

差半度差很多

童慶彬教授表示，許多極端氣候事件，都一一顯示了氣候變遷所造成的影響，並不能將其視為正常。例如2018初的春天曾文水庫乾掉剩草地，然後同年8月又下大雨淹大水。中研院研究員陳昭倫則強調：「大家不要小看0.5度的升溫，只要將預測上升2度降到1.5度就能爭取到很多時間。」

童慶彬表示，看到那麼多極端氣候的事件，其實還是可以用樂觀的態度去看待，但一定要正視這些問題。並說：「其實台灣科學界做不少，政府也做很多，但缺乏一個資訊平台讓各單位可以透明化自己的成果。」政治跟科學結合還須加強，否則各界研究資料雖有成果，無整合就只是個別的研究而已。

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