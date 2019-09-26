調查：9.2%高中生曾嘗禁果 5人有1人沒避孕

2019-09-26 19:31 中央社 台北26日電



國健署一項調查顯示，有9.2%高中生曾發生性行為，且每5人就有1人未避孕。國健署提醒，性行為未避孕不僅可能懷孕，還可能感染性病，呼籲青少年勿因一時衝動釀嚴重後果

今天是世界避孕日，衛生福利部國民健康署以新聞稿公布這項調查結果。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，國健署民國106年針對15至17歲高中職、五專學生進行健康行為調查，發現有9.2%青少年曾發生過性行為，其中有約22.6%受訪者坦言，在最近一次性行為中沒有採取任何避孕措施，其中男生比率達28.8%、女生比率約16.2%，都比104年來得高。

陳麗娟指出，時下青少年透過網路接觸到性相關訊息的機會越來越多，也容易因接收錯誤資訊產生偏差觀念，一時好奇或衝動就可能產生嚴重後果。

她提醒，發生性行為後除了懷孕也有感染性傳染病的風險，女性過早發生性行為，也會增加日後罹患子宮頸癌的機會。

陳麗娟也呼籲青少年避開容易產生衝動的約會情境或色情媒體，透過其他活動轉移注意力或發洩精力；考慮好自己想要的是什麼，口氣委婉但明確的表達出自己的意思。

此外，若在無可避免的情況下，務必正確使用保險套或採取其他避孕保護措施，維護彼此性健康的權益。

為了解青少年對性的問題，國健署也設立青少年網站「性福e學園」，透過兩性健康、衛生教育與輔導諮商等專家撰寫的專題文章及趣味化、生活化的教材，提供青少年健康、正確的性知識。