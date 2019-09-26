親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

最後一條生產線停工 夏普白色家電不再「日本製」

蔡總統博士論文 明早10時公開全民閱覽

調查：9.2%高中生曾嘗禁果 5人有1人沒避孕

2019-09-26 19:31中央社 台北26日電

國健署一項調查顯示，有9.2%高中生曾發生性行為，且每5人就有1人未避孕。國健署提醒，性行為未避孕不僅可能懷孕，還可能感染性病，呼籲青少年勿因一時衝動釀嚴重後果

今天是世界避孕日，衛生福利部國民健康署以新聞稿公布這項調查結果。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，國健署民國106年針對15至17歲高中職、五專學生進行健康行為調查，發現有9.2%青少年曾發生過性行為，其中有約22.6%受訪者坦言，在最近一次性行為中沒有採取任何避孕措施，其中男生比率達28.8%、女生比率約16.2%，都比104年來得高。

陳麗娟指出，時下青少年透過網路接觸到性相關訊息的機會越來越多，也容易因接收錯誤資訊產生偏差觀念，一時好奇或衝動就可能產生嚴重後果。

她提醒，發生性行為後除了懷孕也有感染性傳染病的風險，女性過早發生性行為，也會增加日後罹患子宮頸癌的機會。

陳麗娟也呼籲青少年避開容易產生衝動的約會情境或色情媒體，透過其他活動轉移注意力或發洩精力；考慮好自己想要的是什麼，口氣委婉但明確的表達出自己的意思。

此外，若在無可避免的情況下，務必正確使用保險套或採取其他避孕保護措施，維護彼此性健康的權益。

為了解青少年對性的問題，國健署也設立青少年網站「性福e學園」，透過兩性健康、衛生教育與輔導諮商等專家撰寫的專題文章及趣味化、生活化的教材，提供青少年健康、正確的性知識。

國健署一項調查顯示，有9.2%高中生曾發生性行為，且每5人就有1人未避孕。示意圖...
國健署一項調查顯示，有9.2%高中生曾發生性行為，且每5人就有1人未避孕。示意圖／ingimage
分享

性行為避孕國健署

相關新聞

海溫升高大氣遭殃 台達電：氣候示警

2019-09-26 19:33

台大醫護偷查林志玲被罰錢？院方強調病歷保密無虞

2019-09-26 18:58

食安入境新措施 系統查核、檢附證明

2019-09-26 18:54

50多歲就早發性失智症...失智者照顧 家人沈重負擔

2019-09-26 17:58

發票末4碼相同！誤以為中獎 弟弟神邏輯笑翻網友

2019-09-26 17:48

二代挺二代！「漢皇盛世」打造年輕人買得起的家

2019-09-26 17:46

研究牙周病患者 高血壓風險較高

2019-09-26 17:04

影／10月出國運用桃機智慧化服務抽不限航點機票

2019-09-26 16:25

交通15大新制10月上路 刷卡繳罰單要收手續費

2019-09-26 16:23

中和本土屈公病累積18例 家中養蚊最高可罰1.5萬

2019-09-26 16:15

青年型牙周病 當心年紀輕輕牙掉光

2019-09-26 15:49

他年少時努力掙脫經濟枷鎖 當董事長後一年助300多學生

2019-09-26 15:27

顏旭明：資源回收未來式×我們的事

2019-09-26 15:09

ICAO我行動團 今與友邦史瓦帝尼會談

2019-09-26 15:08

多吃堅果有保固 遠離疾病、控制體重

2019-09-26 14:58

郵差心肌梗塞心跳停止倒下 還好對面就是醫院撿回一命

2019-09-26 14:54

13歲男學生脊椎側彎 48度機械手臂手術奏功

2019-09-26 14:52

曾「像被打一巴掌」 26歲模特兒抗癌成功改當舞蹈老師

2019-09-26 14:52

住養護機構的長者玩平板更健康 成大研究登頂尖期刊

2019-09-26 14:42

搶救南台灣秋冬空汙！興達電廠提前停2燃煤機組

2019-09-26 14:36

今年10月起至明年3月 買瓦斯爐、熱水器補助1~2000元

2019-09-26 13:53

對發票中7碼「差一碼就頭獎」 她無奈：原來擦肩而過是這種感覺

2019-09-26 13:22

女童高燒不退、久咳不癒 黴漿菌惹禍併發肺積水

2019-09-26 13:21

解密社群媒體熱潮 六成五Z世代易受社群名人影響

2019-09-26 12:50

工廠申請展延許可 環保署修法民眾可參與

2019-09-26 12:47

北部3縣市留意 氣象局：今天越晚雨勢越大

2019-09-26 12:27

世界避孕日 四步驟防青少年非預期懷孕

2019-09-26 12:25

與大自然共處 自然洋行獲選威尼斯台灣館代表

2019-09-26 12:20

快揪團去玩！台義雙邊開放自動通關

2019-09-26 12:18

國旅補助／買1房送1張溫泉抵用券 使用區域比照夜市券

2019-09-26 12:16

工程師膝蓋痛疑得關節炎 醫：久坐少運動肌少症年輕化

2019-09-26 12:06

胃藥致癌成份風波後 食藥署公布檢驗合格第二批名單

2019-09-26 11:41

影／台灣攜手義大利 雙邊開放e-Gate自動通關系統

2019-09-26 11:39

8旬老婦骨質健康如年輕人 關鍵在長期務農

2019-09-26 11:27

服降血壓藥又吃壯陽藥送醫 新平台提升用藥安全

2019-09-26 11:21

防狂鹿症 食藥署境外源頭控管新增其他鹿的產品

2019-09-26 11:13

【黃色笑話】「兇猛的野獸」

2019-09-26 11:12

以為喝果汁不會痛風 男子中秋大餐後慘了！

2019-09-26 10:53

少年「火燒心」非心臟病 醫師：胃食道逆流要對症下藥

2019-09-26 10:52
看更多

熱門文章

吃得很清淡 健檢高血壓？6大外食地雷 你吃了幾種

2019-09-26 10:00

氣象局：今明天氣不穩定 米塔颱風最快本周生成

2019-09-26 08:50

北部3縣市留意 氣象局：今天越晚雨勢越大

2019-09-26 12:27

國道五號銜接蘇花改？專家：如蘇花高復辟

2019-09-26 00:42

今年10月起至明年3月 買瓦斯爐、熱水器補助1~2000元

2019-09-26 13:53

10月起罰則加重 未禮讓視障者、未打方向燈加倍罰

2019-09-25 21:18

京華城11月底結束營業 電子禮券持有者可退還現金

2019-09-25 22:24

林宥嘉自爆又要當爸爸了！第二胎將迎來女兒

2019-09-26 15:15

40歲婦人無預警昏倒 腦動脈瘤惹禍預防方式僅一種

2019-09-26 10:23

每日星座運勢／處女運勢很酷的一天　今天財運旺盛

2019-09-26 00:00

對發票中7碼「差一碼就頭獎」 她無奈：原來擦肩而過是這種感覺

2019-09-26 13:22

調查：碩博士不擅寫履歷、面試技巧不足比率 比學士高

2019-09-26 00:06

高市檢舉達人 7個月賺67萬元

2019-09-25 23:19

冠軍「究濃紅燒牛肉麵」被泡麵達人譽為必嚐美食

2019-09-26 16:52

工程師膝蓋痛疑得關節炎 醫：久坐少運動肌少症年輕化

2019-09-26 12:06

交通15大新制10月上路 刷卡繳罰單要收手續費

2019-09-26 16:23

出國帶試用包保養品好輕便？醫師：不妥

2019-09-26 09:29

觀光補助 下月起泡湯買一送一

2019-09-26 00:46

以為喝果汁不會痛風 男子中秋大餐後慘了！

2019-09-26 10:53

日本最潮「黑暗健身」來了！b-monster全台首店進駐新光三越A9

2019-09-25 22:52

把檢舉當正職 達人每天巡街抓違規

2019-09-25 23:22

吳德榮：周末熱擾動待觀察 迎風面雨多到下周一

2019-09-26 07:33

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我是南部女生

2019-09-26 06:00

【為母心情】雨凡／今生的成就

2019-09-26 06:00

郵差心肌梗塞心跳停止倒下 還好對面就是醫院撿回一命

2019-09-26 14:54

資工生寫APP串聯校友資源 助東海大學生找工作

2019-09-25 22:59

【生活點滴】巧爾／光陰代言人

2019-09-26 06:00

10/1世界咖啡日！85度C大杯招牌咖啡「第2杯特價20元」

2019-09-26 14:40

多吃堅果有保固 遠離疾病、控制體重

2019-09-26 14:58

曾「像被打一巴掌」 26歲模特兒抗癌成功改當舞蹈老師

2019-09-26 14:52

把富士山塞進生乳捲！ 金帛手製「抹莓富士山」登場

2019-09-26 12:15

發票末4碼相同！誤以為中獎 弟弟神邏輯笑翻網友

2019-09-26 17:48

窗戶、手拉環都是米奇！東京迪士尼全新列車2020年上路

2019-09-26 13:36

胃藥致癌成份風波後 食藥署公布檢驗合格第二批名單

2019-09-26 11:41

「胡同燒肉點心餅、麻辣蝦味先」超想吃！7-ELEVEN輕奢華系零食新登場

2019-09-25 22:59

東京迪士尼10月起「門票調漲100日圓」！紀念品、餐廳也要漲價

2019-09-25 22:48

國旅補助／買1房送1張溫泉抵用券 使用區域比照夜市券

2019-09-26 12:16

哩程達人這樣玩 善用「亞洲萬里通」兼顧吃喝玩樂

2019-09-25 19:57

台灣勞工真血汗？2018年總工時2033小時 全球第4多

2019-09-26 13:16

淡北道路環評初審過關 新北：盡速修正後送環評大會

2019-09-25 20:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top