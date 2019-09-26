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50多歲就早發性失智症...失智者照顧 家人沈重負擔

2019-09-26 17:58聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化基督教醫院、切膚之愛基金會、及彰化縣戀戀半線失智協會配合9月「國際失智症月」今明二天舉辦「指尖上的記憶花現新希望」活動，切膚之愛基金會執行長詹麗珠表示，許多家屬們面臨失智長輩的照顧與生活挑戰，往往因資源不足而形成失智者失能和照顧者越加沉重的負荷，需要大家一起努力。

切膚之愛基金會董事暨彰基副院長周志中表示，目前台灣已有200多萬人超過65歲，佔人口12%，步入高齡社會，

65歲以上長者12人中就有一人失智，80歲以上就4人中就有1人失智，這是非常驚人，失智已是國家重要議題，必須打造友善失智照護環境，才能支撐每一個失智家庭。

周志中說，彰基與切膚之愛基金會已成立三家「純」失智症日間照顧中心「魏愛倫學苑」、「連瑪玉學苑」、「高仁愛學苑」，希望幫助失智長者重新獲得生活重心與生命尊嚴，彰基醫療體系並成立彰基、員基、鹿基、二林等4個失智共照中心並結合卓醫院失智共照中心，將失智照顧形成社區網絡，輔導多處在地社區或診所成立的失智據點，讓失智者及照顧者獲得多元的支持服務。

切膚之愛基金會魏愛倫學苑照服員張筱翊也分享自己媽媽52歲就「早發性失智症」症，讓她不知所措的歷程，甚至辭掉工作照顧母親，她母親在52歲時工作常出錯，也為此經常哭泣，甚至有憂鬱傾向，就醫後被診斷出為「早發型失智症」因而提早退休；退休後經常狀況連連，騎機車出門卻走路回家，買東西不是忘記帶錢，就是買錯東西工，後來還經常走失。

張筱翊的母親「早發性失智症」退化很快，後來還出現幻想，會覺得別人要欺負她，到現今58歲已經吞嚥困難、大小便失禁，經常出入醫院，對家屬而言，必須不斷找適合她的資源及照顧方式，特別是晚間、假日的照顧資源比較缺乏。

彰化基督教醫院失智症中心主任暨鹿基醫院副院長王文甫表示，找不到鞋子、眼鏡這種生活狀況有時是「無頭神」而非失智症，但若症狀一天比一天嚴重時，就有可以是「失智症」問題，「失智症」就像日光燈一樣，一盞一盞的慢慢滅掉，比如本來很會煮菜的媽媽，變成什麼都不會煮且調味全亂了套，這就可能是失智了，要就醫並進行篩檢，得以早期治療，以延緩失智惡化。

尚筱菁說，目前彰化布建10家「失智共照中心」輔導27家「失智社區據點」，並有3家純失智日間照顧中心，而彰化縣佈建一鄉鎮一日照的日照中心也已有22家，也可照顧輕度失智老人，希望後續能再擴增據點，縣府也提供守護失智症BBcall，希望提供更好的長照服務。

「指尖上的記憶 ~ 花現新希望」失智宣導9月26、27現場也展示創準科技公司的智慧生活產品、福樂多銀髮族產品、點睛科技SODA遊戲機與計分APP，彰化縣政府發行守護BBCALL防走失載具、彰化縣警察局提供指紋捺印服務，彰基失智共照中心提供失智據點諮詢、AD8記憶測驗，民眾可前往參觀。

彰化基督教醫院、切膚之愛基金會及彰化縣戀戀半線失智協會，舉辦「指尖上的記憶 ~ ...
彰化基督教醫院、切膚之愛基金會及彰化縣戀戀半線失智協會，舉辦「指尖上的記憶 ~ 花現新希望」國際失智症月宣導活動。記者林宛諭／攝影
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彰化基督教醫院、切膚之愛基金會及彰化縣戀戀半線失智協會，舉辦「指尖上的記憶 ~ ...
彰化基督教醫院、切膚之愛基金會及彰化縣戀戀半線失智協會，舉辦「指尖上的記憶 ~ 花現新希望」國際失智症月宣導活動。記者林宛諭／攝影
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