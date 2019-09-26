二代挺二代！「漢皇盛世」打造年輕人買得起的家

2019-09-26 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



近期建商吹起二代接班潮，國內建商漢皇集團副董事長「孫鼎翔」、甲山林建設總經理「祝藝」首度合作，打造永和指標建案「漢皇盛世」今日對外公開，以8年級生年輕思維，打造年輕人買得起的房子，一個月潛銷期已售出25億，交出亮眼成績單。

全新「漢皇盛世」位於永和路與自由街口，具備雙捷運站優勢，地利位置便利，由漢皇集團一手打造，找來豪宅御用團隊三門建築師事務所合作，基地面積1133坪，建築高23層、地下5層，總戶數473戶，公設比33~34%，室內規劃16~42坪、1~4房商品，單坪實際成交價約65~70萬，總價在1500萬上下，預計最快2023年底完工交屋。

孫鼎翔分享，永和居住人口約22~23萬人，為全台人口最密集區域，近年鮮少推出大型建案，主要是因為無法找到完整土地，新建案「漢皇盛世」坐落永和黃金三角地區，擁有樂華商圈、永安捷運站及4號公園加持，未來發展潛力無限。對於此次雙方合作契機，孫鼎翔笑著說，「真的是緣分！」自己和祝藝原本是師大附中同學，先前在一次偶然機緣相談，決定攜手打造經濟型房源商品，讓年輕人也能擁有自己的家。

祝藝表示，「漢皇盛世」潛銷至今銷售告捷，其中6成客群為中永和在地居民，其餘4成為北市購屋族，且多為自住使用，吸引大批首購或當地換屋族前來賞屋。