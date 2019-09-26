研究牙周病患者 高血壓風險較高

2019-09-26 17:04 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



研究發現，牙周病患者得到高血壓的風險較高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

牙周病跟高血壓有關連！牙周病與高血壓似乎毫無關聯，但近期研究發現，牙周病患者得到高血壓的風險較高。高血壓可能導致心臟病與中風，研究人員呼籲不可大意。

患者血壓高過常人

根據《每日醫學新聞報導》報導，研究人員看過並分析來自26個國家的81個研究發現，牙周病患者的平均動脈血壓的確較其他人來的高。牙周病患者心臟跳動期間的收縮壓與舒張壓比起一般人，分別高出了4.5毫米汞柱與2毫米汞柱，而當血壓平均增加5豪米汞柱，死亡機率就高出了25％，因此上述差別並非微不足道。

此外，研究人員發現中度至重度牙周病患者患高血壓的風險較一般人高出22％，重度牙周病患者的風險則高了49％。由此可見，牙周病愈嚴重，得到高血壓的機率就愈高。因此，牙周病病患在接受治療時，也必須被告知要調整生活習慣以避免高血壓。

關鍵在發炎反應？

同時，研究人員也希望了解牙周病的治療是否也能降低血壓。不過先前12項干預型研究當中僅有5項證實牙周病治療能降低血壓，因此目前仍未得出結論。

根據《Medical Xpress》報導，研究人員表示，牙周病與高血壓真正的關聯性仍未確定，但他們推測，可能與「發炎反應」有關。造成牙周病的口腔細菌也會造成特殊的發炎反應，提高得到高血壓的機率。

研究人員也提到，目前研究將牙周病視為高血壓的風險因子，但因果關係也未必不可能相反過來。未來研究必須針對高血壓患者是否容易得到牙周病進行研究，未來醫學上才能夠提供完善的建議。

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