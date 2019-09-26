影／10月出國運用桃機智慧化服務抽不限航點機票

2019-09-26 16:25 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園機場各項智慧化服務陸續上線，桃園機場公司10月份推出旅客運用智慧化服務抽獎活動，26日宣布啟動，總共有1萬5000個獎項，最大獎為不限航點機票，桃園機場公司歡迎10月份出國的旅客多運用各項智慧化服務，同時可以抽大獎。

啟動儀式26日下午2時在桃園機場第2航廈出境大廳舉行，由桃園機場公司副總經理洪玉芬主持，桃園機場各航空公司、CIQS通關業務單位主管、廠商代表等共同出席。

洪玉芬副總經理表示，各項智慧化服務是為了因應全球機場的快速變化與國際接軌，桃機建置的智慧化設施，成為桃園市獲得全球2019「TOP1智慧城市」殊榮的亮點。

洪玉芬舉例說，多元化自助報到幾乎已經是各機場及各航空公司必備條件，方式包括航空公司網路報到、手機App報到、機場捷運A1站及第1、第2航廈現場自助報到機等，多元化的自助報到模式，讓旅客省下在人工櫃台排隊等候的時間。

桃園機場公司表示，去年底上線的第2航廈自助行李托運服務，暑假期間平均每天處理超過2500件旅客托運行李，佔第2航廈總行李件數約7%，分擔原本報到櫃台使用壓力。每天上午5時至晚間11時提供服務，華航或長榮航班，航班起飛前1小時完成托運作業，相當方便，旅行社導遊都帶著團體旅客操作。

桃園機場公司指出，移民署從2011年開始推動自動查驗通關（e-Gate）系統，截至2019年9月底使用人數即將突破9千萬人次，佔了國人通關數量的50%以上，成為推動機場智慧化服務成效最佳的設施。

桃園機場公司表示，運用智慧化服務抽獎將分為三部分，第1部分從10月1日至31日，每天上午8時至晚上8時，活動地點在第1航廈1樓出境大廳10號櫃台、3樓星巴克旁，第2航廈3樓出境大廳10號、17號櫃檯旁等4個地點。出國旅客使用自助報到、自助行李托運、自助通關及行李直送其中任1項服務，憑登機證、自助行李托運收據或是活動票券，可到活動點參加「Smart出國真輕鬆，機票好禮任你抽」活動，獎品有1萬5000個旅行時需要的好禮物，最大獎是航空公司不限航點來回機票。

其次，桃園機場邀請出差小達人關韶文與Youtuber劉沛合作拍攝「4步驟快速出國，請你跟我這樣做」趣味網路影片，可以分享桃園機場粉絲專頁貼文影片，並在下方留言機場智慧化服務優點，並Tag一位好友。