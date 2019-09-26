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交通15大新制10月上路 刷卡繳罰單要收手續費

2019-09-26 16:23聯合報 記者董俞佳╱即時報導

10月起將有15大交通新制上路。 圖／聯合報系資料照片
10月起將有15大交通新制上路。 圖／聯合報系資料照片
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用路人注意，10月起將有15大交通新制上路，重點包括，一般車輛轉彎或變換車道前未使用方向燈，罰款將從900到1200元加重為1200元；未畫設車道線和行車方向線等巷弄將降速，速限上限將從40公里降為30公里另外，下月起到監理單位臨櫃刷卡繳交通罰單，民眾得自付手續費2元到35元，銀行將不再吸收。不過，也有好消息，十月起也有多項觀光補助，包括搭高鐵配合飯店更優惠、泡溫泉可領溫泉抵用券等。

新制一：

下月1日起，民眾臨櫃刷卡繳交罰款的手續費，銀行將不再吸收，需向民眾收取，依規定手續費將採5級距，罰款繳費刷卡金額為1元至998元，民眾需支付手續費2元；若罰款刷卡金額為999元～9993元，民眾需支付手續費7元；若罰款刷卡金額為9994元至4萬9990元，民眾需支付手續費10元；若罰款刷卡金額4萬9991元至9萬9980元，民眾需支付手續費20元；若罰款刷卡9萬9981（含）元以上，民眾需支付手續費35元。

新制二：

一般車輛在轉彎或變換車道之前，未依規定使用方向燈，將加重罰鍰，罰鍰將從900元至1200元，直接加重至1200元開罰。

新制三：

電動自行車者，未戴安全帽將罰300元；電動自行車速度超過每小時25公里，可罰900元到1800元；若擅自改裝電動自行車，則可罰1800元到5400元。

新制四：

交通勤務警察、依法令執行指揮交通人員、各級學校交通服務隊現場導護人員以外，其餘人員於道路上攔阻人車通行妨礙交通，都可依法開罰1200元至2400元。屆時像是帝寶等公寓大廈警衛、保全人員，若為讓住宅車輛優先通行，在道路上攔阻人車通行阻礙交通，就可開罰1200元至2400元。

新制五：

未經許可在斑馬線舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為，將可罰3000元到6000元。

新制六：

若在斑馬線上堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，或在斑馬線旁燃燒物品發生濃煙妨礙行車視線等，未來皆可依法開罰3000元至6000元，若致人受傷或死亡者，再加倍處罰。

新制七：

汽機車行近斑馬線及轉彎時，行近攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者時，不暫停讓視障者先行通過者，可處2400元至7200元罰鍰，較現行未禮讓行人處1200元至3600元罰鍰加重1倍。

另騎乘自行車等慢行近車斑馬線未禮讓視障者，或在人行道行駛造成視障者受傷或死亡，可處600元至1200元罰鍰，較現行300元至600元罰鍰同樣加重1倍。若未禮讓導致視障者死傷，罰鍰則提高至1200元至2400元。

新制八：

根據經濟合作暨發展組織（OECD）研究報告指出，行人與車輛發生碰撞事故時，若行車速限由40公里降至30公里，致死率即可由35%降至10%；因此10月起，路寬較窄且未畫設車道線、行車分向線或分向限制線的巷弄道路，時速上限將由40公里降為30公里。

新制九：

為協助遊覽車業度過觀光寒冬，10月1日起，交通部將減免遊覽車汽車燃料使用費全額1年，遊覽車車主一年可省下約2萬7千元，預估全台1萬6357輛遊覽車可受惠，汽燃費收入減少約4.35億元。

新制十：

交通部放寬使用中小貨車於符合安全原則下，可申請專案提高小貨車載重量，未來將可依新修正規定辦理提升載重量，估計逾10萬車主受惠。

新制十一：

因應宅配物流業者引進電動機車，推動綠色運輸，交通部增訂電動三輪機車載重管理規定，電動三輪機車載重可從80公斤放寬增加至200公斤。

新制十二：

高鐵配合政府鼓勵國旅所推秋冬遊補助，10月1日至12月31日推出購買飯店聯票時，加購高鐵車票優惠再下殺，從原8折降為75折優惠。

新制十三：

桃園、松山以外機場，10月1日起至明年3月31日止，免收日本、韓國及港澳、新南向國家航線的國際航班降落費。

新制十四：

針對飛花東的國際定期包機，將獎助地勤費50%，提振花東觀光。

新制十五：

交通部將以國旅秋冬遊補助公協會經費，補助北中南東各溫泉區協會，10月、11月、12月各地溫泉分別推出「買一送一」的優惠。

遊覽車車主人行道電動自行車

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