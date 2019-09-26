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中和本土屈公病累積18例 家中養蚊最高可罰1.5萬

2019-09-26 16:15聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

中和國強嶺屈公病持續延燒，疾管署今公布，新北市新增1例本土屈公病病例，為中和區景平里60多歲女性。今年截至目前已累積19例本土病例，其中18例都是中和國強嶺相關群聚，疾管署提醒，若衛生單位發現住家孳生病媒蚊幼蟲，最重可處1.5萬元罰鍰，甚至可按次處罰。籲民眾定期主動巡視、整頓社區，別和荷包過不去。

疾管署副署長羅一鈞表示，這名六旬婦人本身有心血管疾病史，近日陸續出現發燒、手指彎曲有緊繃感及噁心嘔吐情形，分別於9月20日、22日及23日就醫，23日住院，經通報於今日檢驗確診屈公病。個案目前住院中，接觸者無疑似症狀，社區須持續監測至10月16日。

六旬婦人近期未出國，平時活動地除住家外，她在新北市擴大防疫管制區前，經常與友人至鄰近國強嶺與圓通寺間步道爬山，研判她在該步道周邊感染的可能性較高。衛生單位接獲通報後，已前往個案住家及活動地周邊執行化學防治與孳生源清除工作。

新北市政府持續執行屈公病區塊防治計畫，動員前往管制步道進行大規模孳生源清除淨山活動，及進行管制區巡邏。疾管署也持續派員前往群聚個案住家周圍及活動地進行風險評估及病媒孳生源調查。再次提醒民眾主動配合政府防治，於管制期間勿擅闖防疫管制區域，違者最高可處30萬元罰鍰。

今年截至目前我國共90例屈公病病例，其中19例為本土病例，以新北市18例居冠，台北市萬華區也有1例，仍為國強嶺群聚相關個案；另境外移入病例71例，感染國家以緬甸50例為多、其次為泰國11例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。

疾管署呼籲，預防屈公病的方法為做好防蚊措施與徹底清除積水容器，因當地住戶多有種植盆栽使用底盤及水桶習慣，若經查核發現孳生病媒蚊幼蟲，最重可依據傳染病防治法第25條及第70條處新台幣3000元至15000元以下罰鍰，並可按次處罰。

疾管署防疫人員前往新北市中和區景平里本土屈公病個案住家周邊查核孳生源。圖／疾管署...
疾管署防疫人員前往新北市中和區景平里本土屈公病個案住家周邊查核孳生源。圖／疾管署提供
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屈公病

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