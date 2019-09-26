發票末4碼相同！誤以為中獎 弟弟神邏輯笑翻網友

2019-09-26 17:48 聯合新聞網 綜合報導



弟弟以為發票後4碼相同就是中獎。圖擷自 爆廢公社二館 分享 facebook

單數月的25日是許多民眾期待的統一發票開獎日，就算只中200元也可以成為生活中的小確幸。不過近日有一名女網友發文表示，弟弟發現發票「末4碼相同」，以為自己中了1000元，但在確認過後才發現一切都是烏龍，PO網後網友更笑翻表示，「弟弟太天真、太單純」。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」分享弟弟糗事提到，25日是統一發票開獎的日子，弟弟不知道他的發票是否中獎，於是傳訊息詢問原PO，原PO一眼看出是沒中獎的號碼，但弟弟卻傳來一張發票對獎資訊並神回，「妳看，後4碼相同」，讓原PO哭笑不得。

原來天真弟弟誤認末4碼數字相同就是中獎，所以他發票尾數是「0000」中一千元，但事實上是要「與『頭獎的』末4碼相同」才有中。烏龍事件讓原PO好氣又好笑的發文分享，更表示「誰可以救救我的天兵弟弟」、「我真的笑到一個美叮美噹」。

文章一PO出也引起網友熱烈回應表示，「妳弟的國文老師在哭泣」、「這世界單純的人不多了」、「弟弟第一次對發票嗎，怎麼這麼可愛」、「後勁很強，弟弟吃了什麼都給我來一些」，也有人表示，原PO應該先敲他一頓，等吃完再跟他解釋，這樣他成長比較快。