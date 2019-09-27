【食力】 過度追求健康飲食可能是一種病！小心患上「健康食品癡迷症」

2019-09-27 09:15 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文＝黃敬翔】

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現在的社會提倡健康飲食，尤其是對人工添加物的恐懼，讓人們轉向追求更加純粹、乾淨的食物。近年來很流行的「淨食（Clean eating）」概念就是如此，拒絕加工食品、只吃原型食物如蔬果、全穀類食品等是淨食的核心原則。這些原則乍看之下沒問題，但是物極必反，若過度迷戀、異常執著於只吃乾淨、純粹的食物，可能會形成一種心理疾病：「健康食品癡迷症（Orthorexia nervosa）」，這是1997年首度由美國醫生Steven Bratman提出的概念，指的就是人們因為過度狂熱追求健康飲食，而出現極端的飲食失調。

極端自我約束 影響心理健康更影響生活

1997年，Steven Bratman在《Yoga Journal》上首次提到健康食品癡迷症。他注意到一些人會對他們所吃的食物投入「超出平常的注意力，甚至到了病態的程度」，如拒絕切菜、只用少量的水蒸煮蔬菜，極力避免營養成分流失等等。Steven Bratman透露自己過去也經歷過2年以上淨食的自我約束，儘管起初覺得輕鬆、頭腦變得清晰、精力充沛，但後來開始慢慢發現不對勁，如吃了所謂的「垃圾食物」以後會感到強烈的內疚與罪惡感、感到憂鬱，甚至嚴重影響生活品質，包括社交。

「健康食品癡迷症與厭食症、暴食症有許多相似之處，差別在於：厭食症、暴食症取決於食物的『數量』，健康食品癡迷症則集中在食物的『質量』上」Steven Bratman表示。2017年，他在論文中進一步指出，此病症患者看起來與一般人無異，但是會出現對乾淨純粹食物的癡迷、吃到不健康食物的自我懲罰與補償行為，以及不斷增強的自我約束。

尚未被列為臨床病症，但它真實存在！

儘管這樣的現象從2011年開始，在Google搜尋中越來越受到矚目，但是至今它尚未美國精神醫學學會（American Psychiatric Association）出版的《精神疾病診斷與統計手冊》列為正式的精神疾病。這是因為它難以判斷，目前的研究並沒有此類患者識別的單一標準，讓健康食品癡迷症與「吃得很健康」容易混淆，也無法進一步確切統計有多少人為它所擾。

2004年，這種病症首次出現相關研究，從404位受試者中發現有28位，約6.9%的人可能患上健康食品癡迷症。但是這套試圖測量患病率的「ORTO-15」方法，被許多學者專家質疑可靠與有效性，認為它的調查方法缺乏驗證性，從根本上就存在缺陷。

但是，有越來越多專家出面指稱健康食品癡迷症越來越嚴重。早在2009年，英國飲食協會（British Dietetic Association）心理健康小組主席Ursula Philpot肯定指出，該現象比起過去來得更多。英國國家飲食失調中心創始人Deanne Jade也指出，周圍有許多人不知道他們自己患上了這樣的疾病。2016年，倫敦的註冊營養師（registered associate nutritionist）Rhiannon Lambert 表示，2015年因為健康食品癡迷症而出診的患者比起過去翻了一倍，甚至包括12歲的女孩。

誰可能患上健康食品癡迷症？

究竟什麼類型的人可能患上健康食品癡迷症？根據英國約克大學健康學院的研究，有強迫症、抑鬱症特徵和過去曾有飲食失調症、或專注於自己的外表和身體形象的人，更有可能患上。此外，素食主義者、有嚴格的飲食計劃，花費大量時間準備飯菜的人也面臨更大的風險。

2017年，倫敦大學學院研究發現，由於社交媒體在年輕人中的使用不斷增加，Instagram的使用與健康食品癡迷症增加趨勢有相關性。由於Instagram強調影像敘事，讓許多人可以光鮮亮麗地經營自己的健康飲食形象，在缺乏專家建議的情況下，年輕人容易進而效仿。研究團隊也針對680名女性受試者進行問卷調查，發現Instagram使用頻率越高，出現健康食品癡迷症的症狀也越高。研究人員指出，有些有數十萬追蹤的名人，讓飲食失調的極端現象更加擴散開來。

關於健康食品癡迷症，近年來有越來越多人站出來分享自己患病並且痊癒的經歷，其中包括英國演員與作家Daniella Isaacs。她指出，很多人對於健康飲食的概念是錯誤的，並舉例說到自己有一個105歲的姨媽，很愛吃蛋糕卻仍很健康。她認為，健康其實是一種心態，飲食只要營養均衡就好，真誠對待自己，吃感覺最佳的食物就對了。

【延伸閱讀】

●垃圾食物之首？速食真的不營養健康嗎？

●憂鬱、注意力不集中也與吃有關？ 均衡飲食讓你活得更好

●生機飲食與健康並無絕對的因果關係

【參考資料】

●When does clean eating become an unhealthy obsession?

●Instagram use is linked to increased symptoms of orthorexia nervosa.

●Healthy food obsession sparks rise in new eating disorder

●Orthorexia Essay

●Orthorexia nervosa: A preliminary study with a proposal for diagnosis and an attempt to measure the dimension of the phenomenon

●My clean eating became orthorexia nervosa