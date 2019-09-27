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【食力】 過度追求健康飲食可能是一種病！小心患上「健康食品癡迷症」

2019-09-27 09:15聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝黃敬翔】

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現在的社會提倡健康飲食，尤其是對人工添加物的恐懼，讓人們轉向追求更加純粹、乾淨的食物。近年來很流行的「淨食（Clean eating）」概念就是如此，拒絕加工食品、只吃原型食物如蔬果、全穀類食品等是淨食的核心原則。這些原則乍看之下沒問題，但是物極必反，若過度迷戀、異常執著於只吃乾淨、純粹的食物，可能會形成一種心理疾病：「健康食品癡迷症（Orthorexia nervosa）」，這是1997年首度由美國醫生Steven Bratman提出的概念，指的就是人們因為過度狂熱追求健康飲食，而出現極端的飲食失調。

極端自我約束 影響心理健康更影響生活

1997年，Steven Bratman在《Yoga Journal》上首次提到健康食品癡迷症。他注意到一些人會對他們所吃的食物投入「超出平常的注意力，甚至到了病態的程度」，如拒絕切菜、只用少量的水蒸煮蔬菜，極力避免營養成分流失等等。Steven Bratman透露自己過去也經歷過2年以上淨食的自我約束，儘管起初覺得輕鬆、頭腦變得清晰、精力充沛，但後來開始慢慢發現不對勁，如吃了所謂的「垃圾食物」以後會感到強烈的內疚與罪惡感、感到憂鬱，甚至嚴重影響生活品質，包括社交。

「健康食品癡迷症與厭食症、暴食症有許多相似之處，差別在於：厭食症、暴食症取決於食物的『數量』，健康食品癡迷症則集中在食物的『質量』上」Steven Bratman表示。2017年，他在論文中進一步指出，此病症患者看起來與一般人無異，但是會出現對乾淨純粹食物的癡迷、吃到不健康食物的自我懲罰與補償行為，以及不斷增強的自我約束。

尚未被列為臨床病症，但它真實存在！

儘管這樣的現象從2011年開始，在Google搜尋中越來越受到矚目，但是至今它尚未美國精神醫學學會（American Psychiatric Association）出版的《精神疾病診斷與統計手冊》列為正式的精神疾病。這是因為它難以判斷，目前的研究並沒有此類患者識別的單一標準，讓健康食品癡迷症與「吃得很健康」容易混淆，也無法進一步確切統計有多少人為它所擾。

2004年，這種病症首次出現相關研究，從404位受試者中發現有28位，約6.9%的人可能患上健康食品癡迷症。但是這套試圖測量患病率的「ORTO-15」方法，被許多學者專家質疑可靠與有效性，認為它的調查方法缺乏驗證性，從根本上就存在缺陷。

但是，有越來越多專家出面指稱健康食品癡迷症越來越嚴重。早在2009年，英國飲食協會（British Dietetic Association）心理健康小組主席Ursula Philpot肯定指出，該現象比起過去來得更多。英國國家飲食失調中心創始人Deanne Jade也指出，周圍有許多人不知道他們自己患上了這樣的疾病。2016年，倫敦的註冊營養師（registered associate nutritionist）Rhiannon Lambert 表示，2015年因為健康食品癡迷症而出診的患者比起過去翻了一倍，甚至包括12歲的女孩。

誰可能患上健康食品癡迷症？

究竟什麼類型的人可能患上健康食品癡迷症？根據英國約克大學健康學院的研究，有強迫症、抑鬱症特徵和過去曾有飲食失調症、或專注於自己的外表和身體形象的人，更有可能患上。此外，素食主義者、有嚴格的飲食計劃，花費大量時間準備飯菜的人也面臨更大的風險。

2017年，倫敦大學學院研究發現，由於社交媒體在年輕人中的使用不斷增加，Instagram的使用與健康食品癡迷症增加趨勢有相關性。由於Instagram強調影像敘事，讓許多人可以光鮮亮麗地經營自己的健康飲食形象，在缺乏專家建議的情況下，年輕人容易進而效仿。研究團隊也針對680名女性受試者進行問卷調查，發現Instagram使用頻率越高，出現健康食品癡迷症的症狀也越高。研究人員指出，有些有數十萬追蹤的名人，讓飲食失調的極端現象更加擴散開來。

關於健康食品癡迷症，近年來有越來越多人站出來分享自己患病並且痊癒的經歷，其中包括英國演員與作家Daniella Isaacs。她指出，很多人對於健康飲食的概念是錯誤的，並舉例說到自己有一個105歲的姨媽，很愛吃蛋糕卻仍很健康。她認為，健康其實是一種心態，飲食只要營養均衡就好，真誠對待自己，吃感覺最佳的食物就對了。

【延伸閱讀】

垃圾食物之首？速食真的不營養健康嗎？

憂鬱、注意力不集中也與吃有關？ 均衡飲食讓你活得更好

生機飲食與健康並無絕對的因果關係

【參考資料】

When does clean eating become an unhealthy obsession?

Instagram use is linked to increased symptoms of orthorexia nervosa.

Healthy food obsession sparks rise in new eating disorder

Orthorexia Essay

Orthorexia nervosa: A preliminary study with a proposal for diagnosis and an attempt to measure the dimension of the phenomenon

My clean eating became orthorexia nervosa

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