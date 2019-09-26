他年少時努力掙脫經濟枷鎖 當董事長後一年助300多學生

2019-09-26 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市大和建設機構董事長何溪明年少時，因家中經濟出問題，他幫忙還債務之餘仍孜孜不倦奮發向學，憑著堅毅不懈的努力掙脫命運枷鎖，還完成經濟學博士學位，開創屬於自己人生的新道路，在建築界表現出色。

何溪明創業成功後，感謝人生道路上因貴人相助及長輩提攜，才有今天的成就，於是立志協助弱勢族群，除了不間斷地提供資源給慈善機構，也成立「大和何溪明優秀清寒獎助學金」，最近幾年每一年都能幫助3、400名家庭經濟弱勢、肯用功上進的國中、高中、大學生。

何溪明獎助學金透過學校公告申請，提供國中生一學年一次獎學金，高中、大學生一學期頒一次獎學金，每個月還提供助學金，讓他們減輕家裡經濟負擔，也能專心求學。獎助學金全由何溪明一人支付，不對外募款。何溪明長會仔細看每位學的申請書，而且不只經濟上幫助學生，更時常電話關心或親自安排會見、不定期舉辦學習講座，邀請社會成功人士演講，以增進學生全方位的發展。

受幫助的學生以大學生人數最多，他還請大學生每個月來公司一趟擔任志工，負責提出訪視社服機構等關懷弱勢的企劃案，他看過每個提案和討論，最後付諸行動實際走訪這些機構送暖。

這些年，何溪明跟大學生接觸久了，覺得許多故事可以分享，於是決定以「大和何溪明優秀清寒獎助學金」名義，拍攝公益微電影「最美麗的風景」: 扭轉優秀清寒學生命運，故事主角是兩兄弟的真實故事，哥哥目前就讀長庚大學醫學系大五，弟弟是同校中醫系3年級，他們3年前成功申請獎助學金。

何溪明表示，兩兄弟不因家庭因素及資源匱乏，反而勤勉向上，在長庚大學履獲書卷獎及獎助學金，幫助自身及家庭扭轉命運，希望藉由他們的故事拍成公益微電影，激勵更多的學子，也希望藉此喚醒社會更多的善念，讓愛傳出去。

公益微電影「最美麗的風景」今天開鏡，何溪明指出，許多人因為上一代的不幸出身貧窮，不僅本身無力改變，也使得下一代陷入經濟弱勢的惡性循環，他因此成立獎助學金，以「經濟弱勢是一時的，能力弱勢才是終生的枷鎖」為初衷，幫助經濟弱勢學生在教育費用上無後顧之憂，培養他們具備多元的能力和競爭力，跨出經濟困境讓愛與希望延續，形成「善的循環」動力，飲水思源懂得感恩及回饋。