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【食力】想提神就喝能量飲料？當心糖量攝取超標！

2019-10-05 09:23聯合新聞網 食力Foodnext

【整理＝食力編輯部】

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近來能量飲料成為台灣飲料市場新寵，除了超商、大賣場就可輕易買到，在年輕族群常參與的運動中心、電玩動漫展、電競比賽等場合，也常見有能量飲料的贈送試喝活動。

董氏基金會於2019年7～8月間調查了超商、超市、量販店等場域販售的24款能量飲料，發現多數能量飲品除了含有咖啡因，還有牛磺酸、合法興奮劑（如瓜拿納）、維生素B群等；能量飲品大部分會以汽水形式販售，加入二氧化碳、果汁香料、糖或其它甜味劑（如蔗糖素、醋磺內酯鉀、赤藻糖醇、D－山梨醇液70％等），使口味合乎消費者喜愛。

年輕人最愛能量飲料，喝一罐、糖分攝取就超標！

根據董氏基金會調查，美國心臟協會建議2～18歲每日添加糖攝取不超過25公克，但此次調查市面上的能量飲料，其中竟有近半數只要喝1罐就超標！然而多項研究早已指出，攝取過量糖會增加多種健康風險，含蛀牙、長青春痘、肥胖、免疫力低下、血糖不穩定、影響腸道菌叢，甚至血壓升高、痛風、糖尿病、心血管疾病等問題，糖量攝取過多，亦會造成情緒波動大、容易疲倦、昏昏欲睡，使專注力及學習力下降。

董氏基金會食品營養中心許惠玉主任說明，咖啡因是一種中樞神經興奮劑，來源有咖啡豆、茶葉或可可豆，也會從瓜拿納（guarana）或瑪黛茶（yerbamate）等天然物中萃取而得。加拿大衛生署建議13歲以上的青少年每天咖啡因攝取量不超過2.5毫克／公斤體重。長期攝取咖啡因容易影響青少年和兒童還在發育的腦部發育及智力發展，易使睡眠品質降低、活動力下降，造成心悸、焦慮、注意力不集中等症狀，尤其正在建議孕婦、哺乳婦女、幼童、高血壓、胃腸疾病、腎功能異常患者應該避免喝含咖啡因的飲品！

能量飲如何提神？就靠添加牛磺酸、維生素B6！

董氏基金會表示，牛磺酸是維持腦部運作的重要物質，人體中所含的牛磺酸約占體重的0.1%，當進行長時間的活動，體內的牛磺酸會被消耗，身體就會感覺到疲倦、頭暈、精神不振、記憶力下降等症狀，只要補充牛磺酸就能獲得改善。牛磺酸存於魚貝類、肉類等動物性食物中，尤以海鮮類含量最多。此外，因維生素B6是一種輔脢，幫助胺基酸之合成與分解，若人體內有足夠的維生素B6，身體就會開始製造牛磺酸，故維生素B6和牛磺酸經常被添加於能量飲料中，許惠玉主任說明，能量飲料成分中的維生素B群屬於水溶性維生素，可加強體內循環代謝、協助心臟和腦部運作。未被腸道吸收的部分可以藉由尿液排出體外，較不會產生副作用。

年輕人愛喝能量飲 卻有過半數飲用後身體不適

董氏基金會同時於2019年8月針對台灣國中～大學生進行「台灣年輕族群攝取能量飲料現況」網路調查，共303份問卷；結果顯示約6成年輕族群都喝過能量飲料（男性58%、女性42%），但其中有6成5的人都沒有注意喝下了哪些成分內容；最常飲用時機依序為：想喝就喝（41%）、熬夜時（36%）、準備考試（21%）、運動／健身前後（17%）；最常選購原因依序為：提神醒腦（62%）、消除疲倦（34%）、覺得好喝（29%）、運動／健身後補充能量（14%）、運動前提高表現（14%）。其中，男性為求運動表現，相較於女性更容易在運動／健身前後飲用能量飲料。

董氏基金會食品營養中心引述2018刊登於加拿大醫學協會雜誌的研究，調查2055位12～24歲青少年及青年，發現超過半數（55.4%）年輕族群喝了能量飲後曾出現過至少1次不良反應，包括心跳加速、睡眠障礙、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、胸痛等。

英國大型超市禁售能量飲給未滿16歲兒少

董氏基金會表示，近年世界多國都相當關切能量飲料對兒少的影響；美國小兒科醫學會建議19歲以下兒少不應該喝能量飲料；目前英國的大型連鎖超市已自主禁售、公立運動中心已進行立法禁售能量飲料給未滿16歲兒少；另土耳其、立陶宛、拉脫維亞也已立法禁止販售能量飲料給未滿18歲兒少。

疲累時先喝水！小睡或伸展都能幫助提神

許惠玉主任提醒，能量飲料是含有興奮性物質的飲料，或許能短暫地提振精神狀態，又常稱「提神飲料」。若感到疲憊就是身體在提醒我們該休息了，與其攝取能量飲料來提升「能量」，不如先喝足白開水，因為身體缺水時的第一個反應就是感覺疲累。另外還有許多即時提神的方法，如：做伸展操、小睡片刻、規律運動都是不錯的選擇；運動時會促進多巴胺、血清素、正腎上腺素的分泌，這3種神經傳導物質對學習、情緒穩定以及注意力都相當有幫助。

【延伸閱讀】

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