親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢樂意幫忙

ICAO我行動團 今與友邦史瓦帝尼會談

2019-09-26 15:08聯合報 記者侯俐安╱即時報導

國際民航組織（ICAO）大會目前正在加拿大蒙特婁召開，台灣雖在大陸阻撓下未能與會，但我方行動團仍在場外持續與友邦及友我國家成員對話，就相關民航議題持續溝通。

今天我方行動團成員與史瓦帝尼王國公共工程暨運輸部長恩端兌（Ndlaluhlaza Ndwandwe）會面，也與若干友我國家於場外交流，相關友邦均相當支持台灣應參與ICAO大會及相關技術性會議，以確保區域及全球的空運安全。

在今天的交流中，行動團成員亦與相關友我國家就無人機、航管人員疲勞管理、環保及雙邊空運合作等議題交換意見，亦就噪音補償、無人機管理及全球航空安全監理稽核計畫（USOAP）之相關作業分享經驗及管理方面之作法。各方也都允諾保持聯繫，並就相關議題繼續溝通。

我方行動團成員指出，目前ICAO大會正在討論2020-2022版全球航空安全計畫（GASP），相較過去，新提出的版本鼓勵實施安全管理與風險導向的方法，以管理複雜程度日增的航空系統、提升各國航空安全監理能力，並強調各國應加強區域層級的合作。

民航局副局長何淑萍表示，我國依據ICAO在安全管理的標準與建議措施，不但已建置國家民用航空安全計畫（SSP），並且督導各航空公司建立安全管理系統（SMS），目前我國運輸業業者及主要維修廠皆已建置完成且運作日漸成熟。

何淑萍強調，我方作法對照ICAO大會目前正進行的議程，更凸顯ICAO的飛安版圖需要我們的參與，所以我們希望參與ICAO相關技術會議及活動，以我們不斷累積的資料及經驗與國際分享，也希望從國際得到更全面性更系統性的資訊，以提升區域及全球航空安全。

國際民航組織（ICAO）大會目前正在加拿大蒙特婁召開，我方行動團成員與史瓦帝尼王...
國際民航組織（ICAO）大會目前正在加拿大蒙特婁召開，我方行動團成員與史瓦帝尼王國公共工程暨運輸部長恩端兌（Ndlaluhlaza Ndwandwe）會面。 圖／民航局提供
分享

ICAO飛安

相關新聞

交通15大新制10月上路 刷卡繳罰單要收手續費

2019-09-26 16:23

中和本土屈公病累積18例 家中養蚊最高可罰1.5萬

2019-09-26 16:15

北部3縣市留意 氣象局：今天越晚雨勢越大

2019-09-26 12:27

郵差心肌梗塞心跳停止倒下 還好對面就是醫院撿回一命

2019-09-26 14:54

對發票中7碼「差一碼就頭獎」 她無奈：原來擦肩而過是這種感覺

2019-09-26 13:22

顏旭明：資源回收未來式×我們的事

2019-09-26 15:09

影／10月出國運用桃機智慧化服務抽不限航點機票

2019-09-26 16:25

青年型牙周病 當心年紀輕輕牙掉光

2019-09-26 15:49

他年少時努力掙脫經濟枷鎖 當董事長後一年助300多學生

2019-09-26 15:27

多吃堅果有保固 遠離疾病、控制體重

2019-09-26 14:58

13歲男學生脊椎側彎 48度機械手臂手術奏功

2019-09-26 14:52

曾「像被打一巴掌」 26歲模特兒抗癌成功改當舞蹈老師

2019-09-26 14:52

住養護機構的長者玩平板更健康 成大研究登頂尖期刊

2019-09-26 14:42

搶救南台灣秋冬空汙！興達電廠提前停2燃煤機組

2019-09-26 14:36

今年10月起至明年3月 買瓦斯爐、熱水器補助1~2000元

2019-09-26 13:53

女童高燒不退、久咳不癒 黴漿菌惹禍併發肺積水

2019-09-26 13:21

解密社群媒體熱潮 六成五Z世代易受社群名人影響

2019-09-26 12:50

工廠申請展延許可 環保署修法民眾可參與

2019-09-26 12:47

世界避孕日 四步驟防青少年非預期懷孕

2019-09-26 12:25

與大自然共處 自然洋行獲選威尼斯台灣館代表

2019-09-26 12:20

快揪團去玩！台義雙邊開放自動通關

2019-09-26 12:18

國旅補助／買1房送1張溫泉抵用券 使用區域比照夜市券

2019-09-26 12:16

工程師膝蓋痛疑得關節炎 醫：久坐少運動肌少症年輕化

2019-09-26 12:06

胃藥致癌成份風波後 食藥署公布檢驗合格第二批名單

2019-09-26 11:41

影／台灣攜手義大利 雙邊開放e-Gate自動通關系統

2019-09-26 11:39

8旬老婦骨質健康如年輕人 關鍵在長期務農

2019-09-26 11:27

服降血壓藥又吃壯陽藥送醫 新平台提升用藥安全

2019-09-26 11:21

防狂鹿症 食藥署境外源頭控管新增其他鹿的產品

2019-09-26 11:13

【黃色笑話】「兇猛的野獸」

2019-09-26 11:12

以為喝果汁不會痛風 男子中秋大餐後慘了！

2019-09-26 10:53

少年「火燒心」非心臟病 醫師：胃食道逆流要對症下藥

2019-09-26 10:52

馬祖觀光開放25周年 戰地變勝境

2019-09-26 10:51

國際藝界：台灣應壯大自己 別把他人利空當優勢

2019-09-26 10:49

高鐵國慶假期加開6班次 28日開放購票

2019-09-26 10:34

下周油價回穩 汽、柴油估各調降0.1、0.4元

2019-09-26 10:34

40歲婦人無預警昏倒 腦動脈瘤惹禍預防方式僅一種

2019-09-26 10:23

長輩揮汗使力「棒賽」到頭暈 原是男人特有「長壽病」

2019-09-26 10:04

吃得很清淡 健檢高血壓？6大外食地雷 你吃了幾種

2019-09-26 10:00

等了30年 台灣藝術交易減5%營業稅有譜？

2019-09-26 09:55
看更多

熱門文章

台北4大鰻魚飯之一「京都屋」 10月20日熄燈

2019-09-25 18:31

吃得很清淡 健檢高血壓？6大外食地雷 你吃了幾種

2019-09-26 10:00

100萬倍好運到！花10元買報紙 爽抱回發票千萬獎

2019-09-25 17:28

氣象局：今明天氣不穩定 米塔颱風最快本周生成

2019-09-26 08:50

海鮮控照過來！飯店吃到飽推豪邁手抓海鮮桶 每人780元起

2019-09-25 18:34

國道五號銜接蘇花改？專家：如蘇花高復辟

2019-09-26 00:42

北部3縣市留意 氣象局：今天越晚雨勢越大

2019-09-26 12:27

爭議22年！淡北道路環評初審通過 雙北仍待協商

2019-09-25 18:33

10月起罰則加重 未禮讓視障者、未打方向燈加倍罰

2019-09-25 21:18

顏清標牌水餃被嫌難吃？ 老饕推爆「這口味」完勝

2019-09-25 19:37

係金ㄟ！客庄秋冬旅遊加碼 10月起可領600元電子旅遊券

2019-09-25 16:59

京華城11月底結束營業 電子禮券持有者可退還現金

2019-09-25 22:24

每日星座運勢／處女運勢很酷的一天　今天財運旺盛

2019-09-26 00:00

40歲婦人無預警昏倒 腦動脈瘤惹禍預防方式僅一種

2019-09-26 10:23

員工有事要請4天特休 老闆娘竟回：太誇張！

2019-09-25 18:59

孫芸芸逞「胸」鬥狠真是太驚人 和陳庭妮都炫COACH新包

2019-09-25 18:34

調查：碩博士不擅寫履歷、面試技巧不足比率 比學士高

2019-09-26 00:06

高市檢舉達人 7個月賺67萬元

2019-09-25 23:19

林宥嘉自爆又要當爸爸了！第二胎將迎來女兒

2019-09-26 15:15

今年10月起至明年3月 買瓦斯爐、熱水器補助1~2000元

2019-09-26 13:53

對發票中7碼「差一碼就頭獎」 她無奈：原來擦肩而過是這種感覺

2019-09-26 13:22

墾丁萬鷹蔽日壯觀奇景 鷹迷直呼興奮到不想回家

2019-09-25 19:02

觀光補助 下月起泡湯買一送一

2019-09-26 00:46

屈臣氏「生活大玩家＋」 集點萌翻你的心

2019-09-25 18:35

出國帶試用包保養品好輕便？醫師：不妥

2019-09-26 09:29

把檢舉當正職 達人每天巡街抓違規

2019-09-25 23:22

工程師膝蓋痛疑得關節炎 醫：久坐少運動肌少症年輕化

2019-09-26 12:06

以為喝果汁不會痛風 男子中秋大餐後慘了！

2019-09-26 10:53

吳德榮：周末熱擾動待觀察 迎風面雨多到下周一

2019-09-26 07:33

日本最潮「黑暗健身」來了！b-monster全台首店進駐新光三越A9

2019-09-25 22:52

巴黎時裝周／張鈞甯難得火辣 聖羅蘭以經典塑造強悍女力

2019-09-25 17:15

亞洲首間「IKEA快閃旅店」開幕 9種房型最熱門的就是這一款

2019-09-25 17:53

巴黎時裝周／秀智美得超空靈 和賈靜雯同場DIOR大秀

2019-09-25 16:51

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我是南部女生

2019-09-26 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top