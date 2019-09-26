ICAO我行動團 今與友邦史瓦帝尼會談

2019-09-26 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國際民航組織（ICAO）大會目前正在加拿大蒙特婁召開，台灣雖在大陸阻撓下未能與會，但我方行動團仍在場外持續與友邦及友我國家成員對話，就相關民航議題持續溝通。

今天我方行動團成員與史瓦帝尼王國公共工程暨運輸部長恩端兌（Ndlaluhlaza Ndwandwe）會面，也與若干友我國家於場外交流，相關友邦均相當支持台灣應參與ICAO大會及相關技術性會議，以確保區域及全球的空運安全。

在今天的交流中，行動團成員亦與相關友我國家就無人機、航管人員疲勞管理、環保及雙邊空運合作等議題交換意見，亦就噪音補償、無人機管理及全球航空安全監理稽核計畫（USOAP）之相關作業分享經驗及管理方面之作法。各方也都允諾保持聯繫，並就相關議題繼續溝通。

我方行動團成員指出，目前ICAO大會正在討論2020-2022版全球航空安全計畫（GASP），相較過去，新提出的版本鼓勵實施安全管理與風險導向的方法，以管理複雜程度日增的航空系統、提升各國航空安全監理能力，並強調各國應加強區域層級的合作。

民航局副局長何淑萍表示，我國依據ICAO在安全管理的標準與建議措施，不但已建置國家民用航空安全計畫（SSP），並且督導各航空公司建立安全管理系統（SMS），目前我國運輸業業者及主要維修廠皆已建置完成且運作日漸成熟。