郵差心肌梗塞心跳停止倒下 還好對面就是醫院撿回一命

2019-09-26 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



一般急性心肌梗塞死亡率相當高，即使救回生命、也有許多嚴重後遺症，61歲的郵差陳廷建今年4月間，凌晨突發心肌梗塞，倒臥在台南郵局門口，被同事發現，當時心臟已停止跳動，還好救護員緊急趕到現場為他急救，再轉送郵局對面的醫院，一連串救急系統緊密連結，不只救回一命、目前康復良好，可以說是奇蹟。

衛生福利部台南醫院今天為陳廷建舉辦重生慶生會，邀請當時的救護員與醫院急診團隊共同參與， 大家共同經歷一場生死，再度相見氣氛格外感人，陳廷建特別感謝由消防局、台南醫院及成大醫院攜手合作的「生命之鏈」，讓他有機會重生，未來他將重拾郵差工作，繼續傳遞愛心。

陳廷建在今年4月16日凌晨約6點時倒臥在成功路上的台南郵局前，經同事發現通報119，中心立即指派中正消防分隊人車前往救護。兩名救護技術員於4分鐘內抵達現場，發現患者已呈現到院前心臟停止(OHCA)。救護技術員李俊蔚隨即在現場緊急實施心肺復甦術(CPR)搶救。

另一名救護技術員黃廷闓則進行自動體外心臟去顫器(AED)分析，評估患者為無脈性心室頻脈(Pulseless VT)，救護技術員當下即判斷給予患者體外心臟電擊1次及持續進行CPR，並送至郵局對面的台南醫院，由醫院急診室的醫護人員接手搶救。再給予兩次電擊後，患者成功恢復呼吸心跳，診斷為急性心肌梗塞，隨即聯絡成大醫院於第一時間進行心導管治療，4月25日就順利出院，目前還在休養中。

陳廷建感謝一路相助的貴人，表示他目前感覺自己「跟發病前沒有兩樣」，但保險起見還是休養復健中。

台南醫院副院長黃英哲表示，今天的慶生會別具正面社會意義。OHCA是急症中的急症，救護技術員到院前CPR和體外心臟電擊，幾乎決斷了患者是否能存活，而到院後緊急醫療團隊的有效落實復甦後照顧，則是影響預後是否良好的關鍵！台南醫院為中度級責任急救醫院，急診室團隊具專業技術，與成大醫院為深度合作醫院，兩院建立的快速通關「綠色通道」也榮獲國家品質標章認證，這個有效率的醫療合作制度實是台南市民之福！如此環環相扣的生命之鏈，不只大大的提高患者存活率，更能夠使患者有機會恢復並健康的出院。