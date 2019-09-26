13歲男學生脊椎側彎 48度機械手臂手術奏功

2019-09-26 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市13歲鄭姓國中男學生去年10月參加運動會大隊接力時，跌倒摔斷鎖骨，術後因背痛、嚴重鴕背，今年2月就診，發現脊椎側彎超過30度，追蹤3個月，脊椎側彎更嚴重達48度，擔心病況持續惡化恐壓迫心臟，在今年7月接受機械手臂脊椎矯正手術。男學生術後脊椎側彎矯正至17度，背也不痛了，回歸校園生活，重拾笑容與自信。

台中榮總骨科部主任李政鴻醫師說，傳統的脊椎手術憑據醫師個人臨床經驗，以及術中反覆超過百張X光照相定位後，由醫師徒手將骨釘打入，骨釘誤植約一到二成，尤其遇到大角度的脊椎側彎及嚴重的脊椎變形等困難案例，傷害到神經血管的風險可能更高，恐造成永久神經損傷，甚至癱瘓，且超過百張X光照相輻射暴露機會增加，機械手臂手術由3D電腦導航定位，骨釘誤植機率降到1%以下，只需拍2張X光，輻射暴露降低，患者併發症、住院時間大幅減少，尤其對困難疾病患者更是一大福音。

李政鴻說，台中榮總骨科部從去年著手引進機械手臂，並責成骨科部脊椎外科專科醫師到國內外醫學中心受訓，今年1月正式啟用，截至上個月，逾60人在院內接受機械手臂脊椎手術。

他指出，脊椎手術的精準定位是手術中最大的成敗關鍵，機械手臂的問世，使骨釘置入更加精確，過去無解的難題得以突破，為脊椎手術開啟嶄新的篇章，包含脊椎畸形矯正、退化性脊椎手術、脊椎爆裂型粉碎骨折、脊椎滑脫手術、脊椎腫瘤手術、脊椎感染手術等。