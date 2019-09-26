曾「像被打一巴掌」 26歲模特兒抗癌成功改當舞蹈老師

2019-09-26 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



今年26歲的模特兒周穎立3歲開始學舞，精通芭蕾、國標等舞蹈，更在全國賽事封后，十分注重運動及飲食均衡。沒有乳癌家族病史的她，在今年四月洗澡時發現胸部有硬塊，就醫進一步檢查，確診罹患三陰性一期乳癌，所有工作因此停擺，她說「當下像被命運被打一巴掌」。

乳癌病友協會理事長黃淑芳說，第一次見到周穎立是在協會舉辦的一個病友營養計畫活動，「我一開始也不知道穎立是名模，她參加病友活動時都非常低調、為人處世很客氣，初印象就是不論怎麼穿搭都非常好看的女孩。」

周穎立在抗癌期間，最關心的就是能否再重新站上最愛的伸展台。黃淑芳說，現在看到抗癌成功的周穎立回歸到正常生活，回學校教舞蹈，非常替她開心。其實像周穎立一樣年紀輕輕就罹患乳癌的女性並非少數個案，黃淑芳說，我國乳癌患者中，45歲以下患者高達20%。

雖國健署補助45至69歲女性，以及40至44歲具乳癌家族史的女性，每2年一次乳房X光攝影檢查。但黃淑芳強調，這並不代表只有該年齡層才會罹乳癌，籲女性從20歲開始自我檢查；30歲以上女性，除每月自我檢查，至少做一次自費乳房X光攝影檢查，再加上超音波檢查。

黃淑芳表示，通常45歲以下、30歲以上女性乳房較硬挺，與年輕女性的乳房乳腺較緻密有關，因此，常需要乳房超音波的輔助，藉由高頻率探頭發射的超音波檢查雙側乳房和腋下，進一步評估乳房中是否藏有腫塊。