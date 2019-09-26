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住養護機構的長者玩平板更健康 成大研究登頂尖期刊

2019-09-26 14:42聯合報 記者邱宜君╱即時報導

活躍於社區的長者大多會用平板，其實住在養護機構的長輩也很需要。成功大學老年學研究所副教授邱靜如的最新研究證實，教導養護機構長輩用平板，例如用LINE、搜尋youtube影片和google地圖，可以顯著提升生活品質、社會支持、幸福感，其中又以搜尋影片和地圖的幫助最大。

此研究今年刊載於醫學網路研究之老年學期刊（JMIR Aging），JMIR是（Journal of Medical Internet Researc）是醫學資訊領域的頂尖期刊。

邱靜如表示，研究在高雄三間照護模式相同的養護機構進行，共54位平均73歲的意識清醒住民參與。住民被隨機分為三組，一組是傳統照護，另兩組分別是分為通訊組和娛樂組，額外接受為期12周、每周一次、每次90分鐘的小組課程，課程中使用平板支架、觸控筆等相關輔具，學習通訊或娛樂相關的資訊技能。

12周內，通訊組學會用LINE發訊息、視訊通話、下載並使用貼圖、傳照片和檔案；娛樂組則學會在Youtube找喜愛的影片、新聞、節目、歌曲並且跟著唱，也會學習搜尋google地圖街景。

邱靜如說，參與研究的三間養護機構是目前台灣很常見的樣態：住民生活平淡、與世隔絕，有被遺棄感，只有偶爾志工服務或親友來訪，才會打起精神。經過12周課程，無論是通訊組或娛樂組的生活品質、親友社會支持、快樂感都顯著優於傳統照護，而且娛樂組效果最好。

邱靜如分析，透過學習，機構長者的自尊、自我實現等高層次需求都得到了滿足。娛樂組的長者因為可以接觸到自己喜歡且熟悉的音樂和地景，相當於高齡醫學中的懷舊治療，因此效果突出。至於通訊組效果較受限，則是因為有時候長者聯繫上家人，卻感受到自己打擾對方，反而心情失落。

邱靜如說，這份研究所使用的工具都是垂手可得，強烈建議台灣各機構多加運用。針對一般民眾，如果有親友入住機構，也很建議給他一個平板，並且教他使用上述工具。目前國際間針對養護機構應用資通訊科作為健康促進方法的研究不多，這次是台灣首篇發表在重要國際期刊中，針對失能機構住民測試科技與健康促進之實證成果。

林口長庚高齡醫學中心主任陳英仁表示，這份研究非常有價值，因為長者常有「老了沒用」的心情，導致健康負面發展。懷舊治療已被證實能有效提升心靈滿足、撫慰情緒，可以透過環境布置、食物、歌曲、語言等素材，令長者回想起與個人成就感、滿足感相關的記憶，進而達到健康促進的正向循環。

本土研究證實，機構長輩學用平板，可以顯著提升生活品質、社會支持、幸福感。圖／邱靜...
本土研究證實，機構長輩學用平板，可以顯著提升生活品質、社會支持、幸福感。圖／邱靜如提供
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