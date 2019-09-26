搶救南台灣秋冬空汙！興達電廠提前停2燃煤機組

2019-09-26 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市環保局透過許可核發方式，要求興達電廠4部燃煤機組，必須從秋冬10月起六個月、停止兩部機組運轉。興達電廠提前先停兩部燃煤機組。 圖／高雄市環保局提供 分享 facebook

高屏秋冬季節空品差，台電興達電廠今天起已提前因應環保局許可證要求，停止第一號及第四號2部燃煤機組運轉，在10月至翌年3月，可減少2部機組總懸浮微粒332公噸、硫氧化物852公噸、氮氧化物834公噸的排放量。

高雄市環保局空噪科長黃家俊表示，每年的10月至翌年3月為空氣品質不良好發季節，為落實韓市長空汙揮重拳政策，高雄市推動一籃子空汙減量措施，率先以核定許可證方式，令興達電廠4部燃煤機組於今年10月起即停止2部燃煤機組運轉，剩餘的2部機組用煤量也需降至六成五，秋冬半年期間總用煤量降至32.5%，以確保減少今年秋冬高雄市的空汙壓力，興達電廠今停止運轉2部機組，符合許可要求。

台電興達電廠副廠長許家豪表示，台電是在整體評估之後，配合高雄的環保作為，決定今天起停止第一號及第四號2部燃煤機組運轉，以改善高屏空氣品質。

環保局強調，高雄市的空汙改善不能等，樂見興達電廠提前停機，未來也會派員進入興達電廠查核用煤量，確保興達電廠另2部燃煤機組符合減煤三成五的許可要求。一旦違反許可核定內容，即依空汙法第62條處10萬至2千萬元罰鍰；若認定屬情節重大，會依空汙法第96條命令停工，必要時並得廢止許可證。

環保局表示，若環保署啟動空品不良應變時，興達電廠仍須配合中央調度，汙染減量將會更多。