食安入境新措施 系統查核、檢附證明

2019-09-26 18:54 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



食藥署食品組組長蔡淑貞（左）與食品輸入管理科技正白美娟（右）於26日召開記者會說明，境外食品源頭管理措施。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 「境外肉品均須通過系統性查核，才可申請入境查驗。」衛福部食藥署於26日說明，對外國輸入食品的源頭管理措施，主要分為「輸入前系統性查核」與「檢附輸出國官方衛生證明」。食藥署食品組組長蔡淑貞強調，目前我國「食品到港前的源頭管理」已與國際接軌，「所有的動物性產品」皆納入系統性查核。

何謂系統性查核

食藥署區管理中心於每週三公佈「邊境查驗不合格食品數據」，蔡淑貞表示，目前我國對「食品到港前的源頭管理」與國際一致，所有的動物性產品採用「系統性查核」措施。此為「國對國」措施，「先由該國對我國提出書面審核申請，再由我國派出專家查核團，評估該國食品管理體系與台灣是否具有等效性。目前已有16國通過查核。」蔡淑貞說。

衛福部從2014年開始實施「把關輸入食品的系統性查核制度」，陸續公告「系統性查核範圍」，目前已有肉類、水產品、乳製品、蛋品、動物油脂等6項類別。舉凡上述6項類別中的外國產品，皆須經過系統性查核，接著食藥署才會對其進行「輸入查驗」，報驗合格後，才准許輸入國內。此查核範圍，目前已涵蓋「所有的動物性產品」。

檢附輸出國衛生證明

食品組食品輸入管理科技正白美娟表示，食藥署還有另一項國對國的食品源頭管理措施，「輸入時，應檢附官方衛生證明文件」。她說明，每批產品抵達我國邊境港口時，須出據官方衛生文件，證明該產品來自合法供應商、符合輸出國食安法規。

食藥署目前已針對「動物源性食品」等輸入食品，動物源性食品包括：貝類、蛋品、蛋製品、明膠等。白美娟說，食藥署會對各類產品訂下特別要求，如牛肉產品使用的牛隻不得超過限定月齡、註冊合格的生產工廠、不含狂牛症風險物質；貝類則須清楚註記捕撈海域或養殖地點，以備病毒發生時，可緊急鎖定生產來源。

至於，接續源頭管理的邊境管理、市場管理，白美娟表示，外國食品抵達港口後，首先會面臨到邊境管理，須跟港埠辦事處申請「邊境輸入查驗」，取得「輸入許可通知」後，食品才允許進入國內。接下來的「市場管理」，則由食藥署與衛生局共同負責抽驗市面上的產品。

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