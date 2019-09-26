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多吃堅果有保固 遠離疾病、控制體重

2019-09-26 14:58台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

堅果的不飽和脂肪含量高，因此能加速脂肪的氧化與產熱作用，讓熱量更快轉換成能量。 ...
堅果的不飽和脂肪含量高，因此能加速脂肪的氧化與產熱作用，讓熱量更快轉換成能量。 圖／聯合報系資料照片
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堅果能幫助控制體重！吃堅果能對健康帶來許多好處，其中包括避免心臟疾病、糖尿病與癌症等等。近期研究則針對堅果與體重控制之間的關係進行研究，發現每天吃堅果能有效讓成年人避免體重增加。

咀嚼堅果時較花力氣，讓人喪失想吃其他東西的慾望。而且堅果有豐富的纖維，能增加飽足感。那些纖維也較易與腸內脂肪結合，讓更多熱量排出體外。且由於堅果的不飽和脂肪含量高，因此能加速脂肪的氧化與產熱作用，讓熱量更快轉換成能量。

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員收集了以下三組人的體重、飲食和運動方式的數據進行分析。第一組為2萬7521位男性，他們參與了1986到2010年間的醫護人員追蹤研究；第二組為6萬1680位女性，她們參與了1986到2010年間的護理人員健康研究；第三組為5萬5684位女性（這些人年齡較前一組小些），她們參與了1991到2011年間的護理人員健康研究II。

上述的參與者在研究開始之時均未患任何慢性疾病，研究開始後每四年，他們會收到問卷，內容是關於他們的體重與堅果食用量。另外，他們每兩年也會收到問卷，目的是了解他們的運動行為。研究人員對於參與者的運動行為，是以他們每小時運動能消耗多少卡路里進行分析。

研究結果顯示，每天食用堅果的量增加半份，四年當中能避免體重增加2公斤以上。若該堅果為核桃，則能減少15％的肥胖風險。從完全不吃到一天吃半份，則能避免增重0.74公斤，減少16％的肥胖風險。若每天堅果食用量持續增加半份，四年內可以避免增重5公斤以上，且減少23％的肥胖風險。而將肉類、精緻穀物與甜點等以半份堅果取代，四年內可能可以減少0.41到0.7公斤。

根據《Medical Xpress》報導，儘管該研究是一項觀察型研究，研究人員無法確定其中的因果關係，但他們仍歸納出一些堅果能避免體重增加的可能原因。

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脂肪肥胖甜點

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