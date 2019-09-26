今年10月起至明年3月 買瓦斯爐、熱水器補助1~2000元

2019-09-26 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



10月起添購瓦斯爐、熱水器將可申請節氣設備補助。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部長沈榮津今透露，10月1日起將推出瓦斯爐、熱水器的節氣設備補助，每台約補助1000元到2000元，補助期間從10月1日至明年3月31日，補助期共半年。

沈榮津表示，考慮到節能跟擴大內需、照顧產業，經濟部撥出約5億元的預算，推出瓦斯爐、熱水器等節氣設備補助，強制排氣型的熱水器每台補助2000元、自然排氣每台補助1000元，瓦斯爐每台也補助1000元。

不過，民眾在購買上也要注意，須為能源標示能源效率第一級跟第二級的產品才能補助。經濟部預估可帶動31萬台瓦斯爐跟熱水器汰換，能節省2.63萬噸瓦斯量。