抓到流血掉屑 三部曲治異位性皮膚炎

2019-09-26 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



「異位性皮膚炎病發時，好好睡一覺是我最大的願望。」30歲的胡先生從小學一年級開始就深受異位性皮膚炎的困擾，常常半夜癢醒，床上都是皮屑；尤其夏天時，皮膚乾癢、脫屑、流組織液的情況更是嚴重。

異位性皮膚炎是一種皮膚屏障異常，併免疫系統失調的慢性皮膚疾病。維持皮膚水分的角質層受到損害，造成皮膚乾燥及保護力變差，使得患者搔癢難耐、脫屑，進而誘發皮膚發炎反應。台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜醫師表示，異位性皮膚炎常反覆發病，造成生活品質降低；甚至有10%的患者為中重度患者，可能因為搔抓導致傷口感染，引發敗血症。

朱家瑜表示，EASI是常見的病程評估標準，依據表面積、紅疹嚴重程度及皮膚苔蘚化程度等進行評估。通常一個手掌的面積為1分，前軀幹為18分，後背也算18分，16分以上就算中重度異位性皮膚炎。

異位性皮膚炎的治療可分為三部曲，輕度患者以保濕劑為主，維持皮膚保水度，同時針對局部病灶可塗抹類固醇藥膏，如果還是搔癢難耐，可再加上口服抗組織胺；第二部則可加上局部免疫抑制藥膏、紫外線照光療法、短暫口服類固醇等治療方式；第三部則需使用口服免疫調節劑。

由於傳統類固醇和免疫調節劑會廣泛性的抑制發炎反應，全面壓制免疫系統，可能造成免疫力降低，造成其他器官負擔。朱家瑜表示，若是異位性皮膚炎的狀況過於嚴重，也可考慮使用生物製劑療法，抑制患者身上某些特定的過於活化的發炎物質。但是目前健保未給付，以一針將近3萬，第一個月需分批打三針，就必須負擔將近9萬元，爾後則視患者情況追加施打。