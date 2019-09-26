女童高燒不退、久咳不癒 黴漿菌惹禍併發肺積水

2019-09-26 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



5歲陳小妹妹近日發40度高燒、劇烈咳嗽，原以為是普通感冒，就醫照胸部X光疑似肺炎住院。三天後肺部出現相當1瓶500c.c.可樂的積水，檢驗結果是黴漿菌感染引起。

醫師提醒，秋天是黴漿菌好發季節，若孩童發燒超過五天、久咳不癒，千萬別輕忽。陳小妹妹經插胸管引流胸水，即時入院使用正確抗生素治療，三周後退燒。

黴漿菌不是黴菌，是一種沒有細胞壁的微生物。國泰醫院小兒科主任沈仲敏指出，台灣一年四季都可見到黴漿菌感染病例，尤其好發於春夏交替及秋天時節。黴漿菌與惡名昭彰的肺炎鏈球菌相比，絕大多數個案症狀都不嚴重，引起肺積水等嚴重併發症案例並不常見。

沈仲敏說，雖然黴漿菌病例不易轉為重症，但一旦變嚴重，因其症狀與支氣管炎或肺炎差不多，不易觀察。由於一般肺炎常用的第一線抗生素，如安比西林或頭芽孢子等藥物，多數對黴漿菌沒有效果，若未及時給予妥善治療，最嚴重恐危及性命。日前國泰醫院就曾收治一名感染黴漿菌男童，症狀嚴重至需放葉克膜延續生命，所幸經治療順利康復。

雖黴漿菌主要感染年齡層在5至15歲間，但3歲以上孩童及年輕成人也是黴漿菌侵犯範圍，2歲以下的嬰幼兒病例數較少。黴漿菌的傳染途徑是經由飛沫傳染，尤其在團體中更容易感染。沈仲敏進一步解釋，黴漿菌肺炎病人其排菌時間可長達3至4個月之久，臨床上，常見全家或學校同一班級內輪流感染達數月之久。