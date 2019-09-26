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北部3縣市留意 氣象局：今天越晚雨勢越大

2019-09-26 12:27聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央氣象局針對北部三縣市發布大雨特報。氣象局預報員陳建安表示，今天上午雨勢比較局部，預計晚間開始水氣會增多，有可能達到豪雨等級雨勢，要特別留意。

氣象局今天中午12時發布大雨特報，指受到東北風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

陳建安表示，今天水氣增多，目前雨勢還很局部，只有小區域先開始，預計晚上開始，雨勢會比較明顯、比較大。到明天晚上之前，北部地區有局部大雨或豪雨。

【中央社／台北26日電】

受到東北風影響，氣象局今天中午針對台北、新北、基隆及宜蘭發出大雨特報，提醒民眾要注意瞬間大雨。

中央氣象局表示，隨著台灣東方海面的水氣逐漸移入，迎風面北部及東北部地區降雨機率提高，尤其晚上後至明天在基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，提醒大家多留意。

氣象局指出，花東也會有小範圍短暫陣雨，中南部則依舊是多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨的天氣。

氣象局也在中午針對台北、新北、基隆及宜蘭發出大雨特報，受到東北風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。

溫度方面，氣象局說，今天早晚稍有涼意，各地氣溫約攝氏21到24度，白天北部及東半部較為舒適，約27至30度，中南部則有32、33度，而中南部日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整穿著。

中央氣象局針對北部三縣市發布大雨特報。圖／氣象局提供
中央氣象局針對北部三縣市發布大雨特報。圖／氣象局提供
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氣象局大雨特報天氣動態

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