世界避孕日 四步驟防青少年非預期懷孕

2019-09-26 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今天是世界避孕日，台灣青少年初嘗禁果但未避孕的比例不低。據國民健康署的調查數據顯示，有近一成（9.2%）的高中職、五專學生曾發生過性行為，其中未採避孕措施的比例高達兩成二（22.6%）。

國健署呼籲，青少年若親密行為前，能夠「瞭解後果」、「減少刺激」、「表達明確」，及必要時採取「安全性行為」，以免過度衝動產生非預期懷孕。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，據106年高中、高職及五專學生健康行為調查，曾有9.2%的青少年曾經發生過性行為，其中15至17歲青少年，在最近一次性行為中沒採取任何避孕措施佔22.6%，其中男生高達28.8%，女生則是16.2%，比率皆比往年上升。

陳麗娟說，青少年易透過網路接觸性訊息，也更容易因一時好奇而衝動，但由於對性知識尚未健全，不安全性行為可能導致女生懷孕。也因為對性不瞭解，女生可能連自己懷孕可能都不知道，使身體面臨高健康風險；而當需要避孕時刻時，青少年也往往因認知不足，而選用錯誤、效果較差的避孕方式，導致疾病上身或意外懷孕。