新課綱重大教育變革 教部：各項準備「尚稱充分」

2019-09-26 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



十二年國教課綱已正式實施，金車文教基金會今發布問卷調查，指部分教師對新課綱的信心度似乎有待提升。教育部國教署回應表示，對於教師在重大教育制度變革產生的壓力及擔憂能感同身受，教育部將持續提供最大的支持與資源並聆聽教師建議，共同引導學生多元學習、適性發展。國教署說，各項配套從小一、國一及高一逐年級實施，讓教師與行政人員有更多時間準備及專業發展，「各項準備尚稱充分」。

國教署表示，教育部自106年至110年共投入450.7億元新課綱相關經費，包括推動前導學校、精進課程教學與教師增能培力、充實師資員額與人力、完備設施設備與空間、課綱宣導與溝通等，讓城鄉學校教學設備及人力均能到位。

國教署表示，為使社會大眾更廣泛了解108課綱的理念、精神及升學考招變革，教育部組成108課綱宣講團，到各縣市與家長及各界代表進行更多對話，期使社會大眾更了解108課綱對孩子未來的幫助。此外，新課綱先從小一、國一及高一逐年級實施，採循序漸進方式，讓教師及相關行政人員有更多準備及專業發展的時間。

教育部自105年度起擴大推動前導試行計畫，至108年度全國已有六分之一、648所的學校參與，由大學端專業團隊協助學校行政團隊，完成新課綱整備工作。例如，研擬學校發展願景、學校課程地圖及學校總體課程計畫等，使學校得先行籌劃新課綱實施所需師資人力、空間、設備等相關配套措施，並試行新課綱多元選修及校訂課程，並將試行經驗分享及推廣至鄰近學校，協助其他學校一起銜接新課綱。

針對精進課程教學與教師增能培力，國教署表示，國中小部分，透過「精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫」，將總綱宣導、領綱增能、素養導向教學與評量、學校本位課程規畫等重要課題，納入精進教學品質計畫，引導地方政府系統性規劃辦理教師實踐新課綱培力研習。106年度起，各地方政府約舉行1萬4004場次新課綱增能研習，約45萬人次參與。107年起辦理素養導向共備工作坊，目前已辦理近百場、約2千位課程領導教師及教育行政人員參與。此外，也持續推動素養導向之國中教育會考命題模式，並於課堂中落實多元評量。