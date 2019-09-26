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胃藥致癌成份風波後 食藥署公布檢驗合格第二批名單

2019-09-26 11:41聯合報 記者楊雅棠╱即時報導

國際間發現部分胃藥中的成分「雷尼替定」（ranitidine）含可能致癌物「NDMA」成分，食藥署上周緊急將我國含「雷尼替定」的38款藥品預防性下架。繼昨日上午公布第一波名單後，食藥署第二波名單也出爐。

目前食藥署已確認市售效期內含ranitidine成分藥品6項，共24批，經檢驗合格，即日起得恢復供應、銷售。食藥署表示，會持續在官方網站「胃藥異常事件資訊專區」公布得恢復供應、銷售含ranitidine成分藥品清單；對於受影響的藥品，將即時公布資訊。

【中央社／台北26日電】

知名胃藥被驗出含致癌不純物，全台38款同成分藥品預防性下架，導致許多患者持慢性病處方箋至藥局卻無藥可領，食藥署今天公布第二波合格品項，宣布共6款、24批產品恢復供應。

衛生福利部食品藥物管理署13日接獲美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）發布警訊指出，知名藥廠葛蘭素史克（GSK）生產的胃藥「善胃得」（Zantac）驗出有致癌疑慮的不純物N-亞硝基二甲胺（NDMA）成分。

據食藥署統計，全台共有21家藥廠生產同成分雷尼替定（ranitidine）藥品，領有38張藥品許可證，該成分藥品一年健保用量更高達8000萬顆；食藥署隨即於20日晚間宣布全台同成分藥品全數預防性下架，並以高血壓藥的NDMA標準96ng為限量，要求業者必須檢驗合格，才可重新上架。

繼食藥署昨天公布2款、12批合格胃藥產品，今天再增加至6款、共24批合格品項，合格產品包括「生達胃恩利膜衣錠150毫克」、「悅擬停膜衣錠150毫克」、「信東利爾錠膜衣錠150公絲」、「胃治潰注射液25公絲/公撮」、「胃治潰膜衣錠150毫克」、「固胃治潰膜衣錠」。

食藥署藥品組副組長吳明美接受中央社記者採訪時表示，雷尼替定是用量相當大的藥品，日前全面預防性下架後，不少民眾持慢性病處方箋至社區藥局領藥，卻面臨無藥可領的窘境，藥師也無法替患者換藥。

吳明美說，為了避免造成民眾及藥師困擾，食藥署每天都會將最新的合格藥品清單公布在官網上，凡是可以上架的產品，一定都是合格的；至於不合格品項，將於10月18日統一對外公布。

食藥署陸續公告合格胃藥名單。圖／食藥署提供
食藥署陸續公告合格胃藥名單。圖／食藥署提供
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食藥署陸續公告合格胃藥名單。圖／食藥署提供
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食藥署

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