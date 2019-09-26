服降血壓藥又吃壯陽藥送醫 新平台提升用藥安全

2019-09-26 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



67歲的張先生患有高血壓，平日有服用降血壓藥物，但退休後與妻子床事不力，至泌尿科求助壯陽藥；但他沒有向醫師如實說明病史，導致服藥後出現身體不適，緊急送醫後才知是因藥物交互作用而產生的不良影響。

中華民國藥師公會全國聯合會黃金舜理事長表示，民眾非專業藥師、普遍用藥知識不足，也常因自覺症狀改善而自行停藥。而台灣已步入高齡化社會，如老年人常因共病而同時服用多種藥品，若認知能力下降、或無法辨識藥物時，即為用藥高危險族群。

藥師全聯會發言人黃彥儒表示，身為第一線藥師，常遇到慢性病患者平時持處方箋至社區藥局領藥，但對病情與服藥方式不了解，每2、3個月才回診，回診短短幾分鐘時間未能與醫師詳述，溝通落差，無法對症下藥，因此公會萌生開發此平台念頭。

黃金舜說，響應2019用藥安全日，提升大眾健康識能，達到正確用藥目的，全聯會與藥廠合作開發「看診好幫手」平台正式上線。民眾可使用平台中的看診小測驗、看診備忘錄等功能，填寫當前症狀及用藥病史等，提升用藥安全。