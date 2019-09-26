防狂鹿症 食藥署境外源頭控管新增其他鹿的產品

2019-09-26 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



為防範「狂鹿症」疫情，衛福部擴大實施系統性查核產品品項，除原有肉製品外，亦納入其他鹿來源產品，並將於明年1月1日起實施。

針對狂鹿症，行政院農委會過去已禁止韓國、美國、加拿大、芬蘭與挪威輸入活鹿、鹿精液與鹿胚，衛福部中醫藥司也於今年5月禁止自這些國家進口鹿藥材。現在衛福部食藥署則將鹿來源產品納入系統性查核品項，形同對所有國家輸入鹿肉、鹿角、鹿胚等相關產品設上閘門。

食藥署食品組組長蔡淑貞表示，一旦納入系統性查核的品項，產品輸入的把關將從邊境查核推到輸入國。欲將產品輸出到我國的國家須提出申請，一旦通過書面審查，食藥署將派員至當地進行實地查核，經查驗合格後才准予輸入。

目前合格鹿肉主要輸入國為紐西蘭、澳大利亞，以食品輸入之鹿角的主要輸入國則為波蘭、中國、西班牙、俄羅斯及烏克蘭。

「狂鹿症」原名為「慢性消耗性疾病」（CWD），為傳染性海綿狀腦病的一種，類似狂牛症。由普利昂（prion）蛋白引發的鹿隻腦部病變，染病鹿隻會出現腦損傷、急遽消瘦、失去協調、精神委靡等情形。普里昂蛋白可以在長時間停留在環境中，就算動物遭感染死亡，傳染性蛋白質也難以消滅。不過，目前並無鹿傳人的病例報告。